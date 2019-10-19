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"صحار ألمنيوم" تستضيف دورة "أساسيات العمل النقابي"

السبت 19 أكتوبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

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صحار – الرؤية

نظم الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم الدورة الثالثة لأساسيات العمل النقابي. وقال قاسم بن علي البلوشي المشرف العام على الدورة إنّها تهدف إلى تعزيز المعرفة العمالية لأعضاء الجمعية العمومية، وتبادل الخبرات في مجال العمل ومناقشة سبل التغلب على التحديات العملية لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج، والتعريف بدور النقابات العمالية وآلية التواصل الفعّال مع ممثلي أصحاب العمل، وأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة بشأن تنفيذه، وكذلك التطرق لأخلاقيات العمل.

وتقدم البلوشي بالشكر إلى إدارة الشركة والمساهمين في إنجاح الدورة التي شارك فيها عدد من المدربين الوطنيين الذين ينتمون للاتحاد العام لعمال السلطنة.

وقال عثمان بن حسن البلوشي - مدير الموارد البشرية بشركة صحار ألمنيوم: نشكر الهيئة الإدارية للنقابة العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة على تنظيم سلسلة دورات تدريبية متنوعة، لتعريف المشاركين بأسس العمل النقابي وما يتصل به من مفاهيم، والاستماع والرد على كل الاستفسارات والمداخلات بشكل تفصيلي، وسنحرص على تنظيم مزيد من الدورات والبرامج حول مواضيع مرتبطة بالعمل والعمال لتحقيق الاستقرار المنشود.

وطرح المشاركون تساؤلات متنوعة حول مواد قانون العمل تفصيلاً، إضافةً إلى بعض المداخلات حول أهمية المفاوضة الجماعية بين العمال وإدارة الشركة، لما لها من دور فاعل في تسوية كافة المواضيع التي ستطرح مستقبلاً، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لتبني مفهوم العمل النقابي وتفعليه بشكل أفضل ليصل مداه إلى جميع العمال العاملين بالشركة والقطاع الخاص، وقد ساهمت التساؤلات والاستفسارات في إثراء الدورة وخلق جو من الحماس والتفاعل.

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