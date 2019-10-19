كشف لغز وفاة 11 أمريكيا في الدومينيكان

اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "FBI" ظروف وفاة السياح الأمريكيين أثناء فترة استراحتهم في جمهورية الدومينيكان، وأكد أن أسباب وفاتهم طبيعية.

وكتبت صحيفة "Daily Mail" أن نتائج الفحص أكدت أن 11 سائحا أمريكيا لقوا مصرعهم خلال عدة أشهر عام 2019 توفوا لأسباب طبيعية، وبينها الالتهاب الرئوي والوذمة الرئوية والسكتة القلبية وإصابات الدماغ.

ونفى مكتب التحقيقات الفدرالي الاعتقاد بأن سبب مصرع السياح قد يعود إلى الكحول المزور. وتم إبلاغ أسر الموتى والسلطات المحلية باستنتاجات خبراء الطب الشرعي.

وذكرت الصحيفة أن شعبية جمهورية الدومينيكان تضرر كثيرا في نهاية الربيع الماضي بعد حوادث الوفاة المفاجئة لعدد من السياح الأمريكيين في منتجعات البلد.

وكانت ظروف وفاة هؤلاء السياح تبدو مشبوهة للكثيرين، الأمر الذي أدى إلى انضمام مكتب التحقيقات الفدرالي إلى التحقيق في ملابساتها.

من جهتها أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن عدد السياح الأمريكيين الذين توفوا في منتجعات الدومينيكان عام 2018 يبلغ 13 شخصا، فيما توفي هناك عام 2017 – 17 سائحا أمريكيا.