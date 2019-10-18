الجمعة, 18 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

الجمعة 18 أكتوبر 2019 02:57 م بتوقيت مسقط

image
يس (1)
يس (3)

 

الرياض - الوكالات

قالت وسائل إعلام سعودية، إن سائق الحافلة التي اصطدمت بمعدة ثقيلة سوري الجنسية، بينما ينتمي معظم ضحايا الحادث إلى الجنسية الباكستانية.

وقال مصدر مطلع إن الحافلة كانت في طريقها من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء العمرة عبر طريق الهجرة السريع، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد الضحايا يرجع إلى قوة التصادم بين الحافلة والمعدة.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة أعلنت تفاصيل حادث التصادم المروع، الذي تسبب في وفاة 36 شخصاً وإصابة 4 آخرين.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الحادث وقع بالكيلو 170 في طريق الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة  36 شخصا وإصابة 4 آخرين  تم نقلهم  إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يناير 2018

مقتل وإصابة 22 وافدا بالسعودية في حادث مروع

المزيد

02 مارس 2016

وفاة وإصابة 34 في حادث مروري مروع على طريق عبري فهود

المزيد

11 يناير 2017

بالفيديو .. حادث دهس مروع بالسعودية

المزيد

10 يوليو 2019

بالفيديو.. حادث مروري مروع بالسعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

إقلاع أول رحلة على الطيران العماني بطاقم نسائي كامل

الاقتصاد - محلي

البلوشي يرأس وفد السلطنة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة تستضيف اجتماع وزراء الداخلية بدول التعاون الخليجي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية تزيح الستار عن مقر جمعية المرأة العمانية في العوابي ضمن الاحتفالات بـ"17 أكتوبر"

المحليات - أخبار

تسليط الضوء على "التحول الإلكتروني الذكي" ضمن فعاليات جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة