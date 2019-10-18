بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

الرياض - الوكالات

قالت وسائل إعلام سعودية، إن سائق الحافلة التي اصطدمت بمعدة ثقيلة سوري الجنسية، بينما ينتمي معظم ضحايا الحادث إلى الجنسية الباكستانية.

وقال مصدر مطلع إن الحافلة كانت في طريقها من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء العمرة عبر طريق الهجرة السريع، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد الضحايا يرجع إلى قوة التصادم بين الحافلة والمعدة.

وكانت شرطة منطقة المدينة المنورة أعلنت تفاصيل حادث التصادم المروع، الذي تسبب في وفاة 36 شخصاً وإصابة 4 آخرين.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الحادث وقع بالكيلو 170 في طريق الهجرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة 36 شخصا وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.