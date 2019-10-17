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السجن خمس سنوات لامرأة أخفت طفلتها سنتين في صندوق سيارة

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:27 م بتوقيت مسقط

السجن خمس سنوات لامرأة أخفت طفلتها سنتين في صندوق سيارة

أ.ف.ب – ليموج فرنسا

 

أصدرت محكمة استئناف فرنسية حكما بالسجن خمس سنوات على روزا دا كروز والدة الطفلة سيرينا التي احتجزت في صندوق سيارة لمدة 23 شهرا ما تسبب لها بإعاقات دائمة.

 وكان مسؤول مرآب لتصليح السيارات في مدينة تيراسون (جنوب غرب) قد اكتشف وجود الطفلة سيرينا داخل سرير محمول في صندوق سيارة أحد الزبائن في أكتوبر 2013 وهي تعاني كساح الأطفال ومحاطة بالبراز وكما أنها كانت بخطر جراء نقص الاكسجين.

وتصحب الحكم الصادر في ليموج (جنوب غرب) من قبل محكمة الاستئناف العليا في أوت فيين على المرأة بعد أربع ساعات من المداولات من قبل هيئة محلفين ضمت ثماني نساء ورجلا واحدا، متابعة قضائية اجتماعية مدتها ست سنوات مع لزوم متابعة علاج نفسي.

كذلك، أمرت المحكمة بسحب الوصاية على سيرينا من المتهمة وهي والدة لثلاثة أولاد آخرين. 

وقد حكم على دا كروز البالغة من العمر 51 عاما في نوفمبر 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ إلا أن مكتب المدعي العالم استأنف الحكم.

وقال القاضي كلود ديرانز إن سيرينا تعرضت لإعاقات دائمة بسبب «الحبس المستمر والمنظم (...) في ظروف قاسية لدرجة لا تصدق» خلال أول 23 شهرا من حياتها.

ففي سن 8 سنوات، ستكون سيرينا تعاني من نمو عقلي لطفل يراوح عمره بين سنتين وثلاث سنوات وستعيش بين أسرة مضيفة ومؤسسة متخصصة في حالتها. كذلك، أكد خبراء أنها لن تتمكن من عيش حياة مستقلة.

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