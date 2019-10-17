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العثور على أسرة هولندية معزولة بانتظار نهاية العالم.. والشرطة تحقق في القضية

الخميس 17 أكتوبر 2019 04:24 م بتوقيت مسقط

العثور على أسرة هولندية معزولة بانتظار نهاية العالم.. والشرطة تحقق في القضية

 مسقط - الرؤية

 

قالت الشرطة الهولندية، إنها تشتبه في الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش معزولة في مزرعة بشمال هولندا.

وأكدت الشرطة الهولندية أن هناك معلومات تفيد بأن الأفراد الـ 6 الذين عثرت عليهم كانوا محتجزين رغماً عنهم، ولم يكن لهم حرية الخروج، وهو ما يضع الرجل تحت طائلة القانون للإضرار بصحة أسرته.

وكانت الشرطة الهولندية قد عثرت على عائلة «في غرفة صغيرة مغلقة» داخل مزرعة معزولة في شمال هولندا، حيث تعيش منذ سنوات «في انتظار نهاية العالم».

وأوضحت الشرطة في بيان حسبما نقلت «فرانس برس»: «عثرنا على ستة بالغين أكدوا أنهم أفراد عائلة واحدة مكونة من أب وأطفاله جميعهم من البالغين بحسب أقوالهم»

وتطرح تساؤلات كثيرة بشأن هذه القضية الغريبة في منطقة يبدو أن أيا من قاطنيها لا يعرف سكان المزرعة حتى أنهم لم يكونوا على علم بوجود هذا المكان.

ولفتت قناة «آر تي في درينته» التلفزيونية المحلية إلى أن العائلة كانت تملك بستانا ورأس ماعز لتوفير الغذاء كما كانت تعيش في غرفة "بانتظار نهاية العالم" في قرية روينفولد، وبعض هؤلاء الأطفال لم يكونوا على علم بوجود أناس آخرين في العالم.

وقد تلقت الشرطة إخطارا من شاب كان قلقا إزاء ظروف حياة عائلته وفور وصولها إلى الموقع، أوقفت قوات الأمن رجلا في سن 58 عاما هو مالك المزرعة، بتهمة عدم التعاون مع التحقيق، حيث يجري التحقيق في الرابط المحتمل الذي يربطه بأفراد العائلة.

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