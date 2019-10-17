د. ريم سليمان الخش| باريس

أمن نبعه الرقراق نظما سترشفُ؟

متى تكتفي شعرا عظيما تؤلّفُ؟؟

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أمِ الساحر الضليل أغراك سرّه ؟

تراه كأفعى الضوء للكلْمِ يلقفُ

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يصولُ على روض البيان ورمحه

يُصيبُ عيون الشعر ضوءا ويخسفُ

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تراها كومض البرق شعّت عيونه

سهاما إلى صهْوات كشْفٍ تُهدّفُ

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كأنيَ رحّالٌ لأرضٍ عجيبةٍ

بحورٌ من الإعجاز ..درٌّ مزخرفُ

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على آلة الأزمان كان انتقالنا

إلى عصر أطلالٍ قديمٍ يُكشّفُ

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ليستحضرَ الأرواح حقا كأنهم

ندامى ومن دنّ القصيدة نرشفُ

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فبالأمس قد صبّت عنيزةُ خمرها

كؤوسا على (ذكر الحبيبِ) تُطفّفُ

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وبيضة خدْرٍ راقصته شغوفة

على سَمَرٍ والعطر منها مهفهفُ

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على خصرها ظلّت يداه عليقةً

بعودٍ كغصن البان بل هو ألطفُ

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بليلٍ جميل الأنس شعرا وصحبة

تنام إذا ماالطير صبحا يُرفرفُ

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له مهجةٌ حرّى وقلبٌ محلقٌ

وسبكٌ به شعّت كما الدرّ أحرفُ

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فياقلبُ هل تنأى وأنت معطّشٌ

ونبعك موفورٌ من الضوء تغرفُ؟!

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لعلك من سفْر الخلود ستقتني

جواهرَ تبغيها جوارحُ لهّفُ