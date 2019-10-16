منتخبنا العسكري يتفوق على نظيره الكندي برباعية نظيفة

مسقط – الرؤية

حقق المنتخب العسكري لكرة القدم لقوات السلطان المسلحة فوزه الأول على نظيره الكندي بأربعة أهداف نظيفة، جاء ذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكرة القدم في دورة الألعاب العسكرية والتي تجرى فعالياتها حاليًا بمدينة يوهان بجمهورية الصين.

وقد جاء الهدف الأول برأسية اللاعب محمد بن سالم المعشري في الدقيقة (18) من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة (30) عن طريق نفس اللاعب من ركلة حرة مباشرة، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب سعود بن خميس الفارسي في الدقيقة (67) ، وبعدها بدقيقتين تمكن اللاعب باسل بن عبدالله الرواحي من تسجيل الهدف الرابع لمنتخبنا العسكري في الدقيقة (69)

ودخل منتخبنا العسكري لكرة القدم المباراة بتشكيلة( ٤-٤-٢) ولاعب احتياطي واحد، وغياب تسعة لاعبين من منتخبنا العسكري لارتباطهم مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم.

بدأ لاعبو منتخبنا العسكري المباراة بهمم عالية ورغبة في تحقيق الفوز الأول لهم، فقد سيطر منتخبنا العسكري على مجريات المباراة، ففي الشوط الأول استطاع لاعبونا فرض سيطرتهم على المباراة، والمهارات الفنية المنسجمة فيما بينهم، والتي مكنتهم من إحراز الهدف الأول في الدقيقة (21) عن طريق اللاعب محمد المعشري، بعدها واصل لاعبونا تقدمهم في المباراة، وفي الدقيقة (31) من عمر الشوط الأول استطاع نفس اللاعب إحراز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة وضعها على يسار الحارس، وفي الشوط الثاني واصل لاعبونا اللعب بنفس المستوى، وبنفس الحماس والتكتيك الفني ليواصلوا تفوقهم بالمباراة ليحرزوا هدفين آخرين.

وبهذا الفوز المستحق قال طارق بن شمبيه البلوشي المدرب الثاني لمنتخبنا العسكري لكرة القدم"دخل لاعبونا المباراة مع المنتخب الكندي العسكري بروح معنوية عالية، وفي شوطي المباراة قدموا أداءً قويًا وتكتيكا فنيا عالياً، وهذا الفوز سيمنحنا دافعاً قوياً لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز في المباريات القادمة، وأشكر الجميع على هذه البداية القوية والرائعة".

هذا وسيواجه منتخبنا العسكري لكرة القدم غدا الجمعة منتخب مصر العسكري، ضمن المجموعة الثانية لكرة القدم من دورة الألعاب العسكرية والتي تُقام خلال الفترة من 14 إلى 27 من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن المنتخب العسكري لكرة القدم لقوات السلطان المسلحة قد تغلب على منتخب مصر العسكري بضربات الترجيح بعد تعادلهما (2/2) في آخر لقاء جمع الفريقين في كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم والتي أقيمت في السلطنة في عام ٢٠١٧م.