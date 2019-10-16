الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

في مستهل مشواره في دورة الألعاب العسكرية بجمهورية الصين

منتخبنا العسكري يتفوق على نظيره الكندي برباعية نظيفة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

منتخبنا العسكري يتفوق على نظيره الكندي برباعية نظيفة

 

مسقط – الرؤية

حقق المنتخب العسكري لكرة القدم لقوات السلطان المسلحة فوزه الأول على نظيره الكندي بأربعة أهداف نظيفة، جاء ذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لكرة القدم في دورة الألعاب العسكرية والتي تجرى فعالياتها حاليًا بمدينة يوهان بجمهورية الصين.

وقد جاء الهدف الأول برأسية اللاعب محمد بن سالم المعشري في الدقيقة (18) من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة (30) عن طريق نفس اللاعب من ركلة حرة مباشرة، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب سعود بن خميس الفارسي في الدقيقة (67) ، وبعدها بدقيقتين تمكن اللاعب باسل بن عبدالله الرواحي من تسجيل الهدف الرابع لمنتخبنا العسكري في الدقيقة (69)

ودخل منتخبنا العسكري لكرة القدم المباراة بتشكيلة( ٤-٤-٢) ولاعب احتياطي واحد، وغياب تسعة لاعبين من منتخبنا العسكري لارتباطهم مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضمن التصفيات المزدوجة لكأس آسيا وكأس العالم.

بدأ لاعبو منتخبنا العسكري المباراة بهمم عالية ورغبة في تحقيق الفوز الأول لهم، فقد سيطر  منتخبنا العسكري على مجريات المباراة، ففي الشوط الأول استطاع لاعبونا فرض سيطرتهم على المباراة، والمهارات الفنية المنسجمة فيما بينهم، والتي مكنتهم من إحراز الهدف الأول في الدقيقة (21) عن طريق اللاعب محمد المعشري، بعدها واصل لاعبونا تقدمهم في المباراة، وفي الدقيقة (31) من عمر الشوط الأول استطاع نفس اللاعب إحراز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة وضعها على يسار الحارس، وفي الشوط الثاني واصل لاعبونا اللعب بنفس المستوى، وبنفس الحماس والتكتيك الفني ليواصلوا تفوقهم بالمباراة ليحرزوا هدفين آخرين.

وبهذا الفوز المستحق قال طارق بن شمبيه البلوشي  المدرب الثاني لمنتخبنا العسكري لكرة القدم"دخل لاعبونا المباراة مع المنتخب الكندي العسكري بروح معنوية عالية، وفي شوطي المباراة قدموا أداءً قويًا وتكتيكا فنيا عالياً، وهذا الفوز سيمنحنا دافعاً قوياً لتقديم الأفضل وتحقيق الفوز في المباريات القادمة، وأشكر الجميع على هذه البداية القوية والرائعة".

هذا وسيواجه منتخبنا العسكري لكرة القدم غدا الجمعة منتخب مصر العسكري، ضمن المجموعة الثانية لكرة القدم من دورة الألعاب العسكرية والتي تُقام خلال الفترة من 14 إلى 27 من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن المنتخب العسكري لكرة القدم لقوات السلطان المسلحة قد تغلب على منتخب مصر العسكري بضربات الترجيح بعد تعادلهما (2/2) في آخر لقاء جمع الفريقين في كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم والتي أقيمت في السلطنة في عام ٢٠١٧م.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2019

منتخبنا العسكري يلاقي نظيره الكندي في مستهل مشواره بدورة الألعاب العسكرية بالصين

المزيد

12 ديسمبر 2018

منتخبنا الأولمبي يتفوق على نظيره الأردني

المزيد

25 ديسمبر 2016

منتخبنا العسكري يتفوق على غزل دمياط المصري وديا

المزيد

24 يناير 2017

منتخبنا العسكري يكتسح مالي بخماسية نظيفة.. ويتأهل للمربع الذهبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

أكاديمي عماني ضمن أكثر 100 شخصية عربية مؤثرة في المسؤولية المجتمعية

المحليات - أخبار

الرحبي: إنجاز 70% من أهداف "رؤية 2020" رغم التحديات.. ونستهدف تطبيق "موازنة البرامج والأداء"

الاقتصاد - محلي

بالصور.. "مطارات عمان" تنفذ تمرينا لسقوط طائرة في البحر بالعذيبة

المحليات - أخبار

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة