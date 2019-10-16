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حامد البلوشي ضمن المائة الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية عربيا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 05:46 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - خاص

أعلنت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤخرا اختيار الدكتور حامد بن عبدالله بن حامد البلوشي ضمن قائمة المائة شخصية الأكثر تأثيرا تاثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية 2019 ومنحه وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك تقديرا لمساهماته المجتمعية ودوره البارز في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتقديمه دورات وأوراق عمل متخصصة في مؤتمرات علمية محلية وإقليمية ودولية.

كما أن دراسته لنيل الدكتوراة تناولت موضوع المسؤولية الاجتماعية إلى جانب ذلك حاز حامد البلوشي على جائزة المستشارة الملكية للتميز الأكاديمي بماليزيا، وتم اختياره مؤخرا رئيسا لبرنامج الزمالة البحثية المهنية في مجال المسؤولية المجتمعية وهو أول برنامج بحثي متخصص في العالم العربي سيتم تدشينه في نوفمبر القادم بالشراكة بين الجامعة الاسلامية العالمية ماليزيا والمعهد العربي للتخطيط والشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وتم تكريم الفائزين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية ضمن فعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2019 والاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية وذلك بحضور ومشاركات قيادات وأعضاء الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وسفرائها الدوليين والعديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية هي مؤسسة مهنية دولية مسجلة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

 

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