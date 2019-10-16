كوابيس المخلوق من النار والرماد

فتحي مهذب| تونس

أحيانا تدق بابي شجرة..

تبدو متعبة جدا..

تكسوها كدمات زرقاء..

يلاحقها حطاب بفأس طائفي..

أجلسها على الكنبة ..

مثل أخت كردية مضطهدة..

منتظرا قدوم الصباح

لأقيم وطنا لأغصانها المنكسرة..

لتكون جنة عصافير الدنيا .

*****

أحيانا أشك في صحة مفهوم الروح..

أقول الجسد هو الروح معلولا بإيقاع الدم..

لا يهبط من المحل الأرفع..

ولا يصاعد أناء المحو إلى الأقصى

يفنى بفناء معدنه الفيزيقي..

لا يبقى في ألبوم العائلة

غير لمع تالدة..

ودموع من الماس على حافة المزهرية .

*****

ألم تتعب يا رب من اليقظة الأبدية ؟..

التحديق في أبديات العالم مكلف..

وذئاب كوكبك المتعفن تعوي في الأكمات..

شمسك جنت هذا العام الأهل بجثث المهجرين..

بحارك خائنة ..

آكلة لحوم البشر..

وكتابك مهمل في الرفوف..

وشاعرك معتقل في الهامش العدمي..

تحرك يا رب وقل نصك الشعري..

لا تذرنا على حافة البركان .

*****

المرأة نهر ضرير..

وفهودها تعتاش من بقايا كتفي..

بيتنا رواية حزينة تتحرك في النقصان..

أغصاني في الشتات..

والعدو يلعق حليب طائرتي الورقية..

موتاي كثر ومصابيحي عمياء..

لا أحد في الشرفة المطفأة

غير أوركسترا البوم الصغير .

*****

الوجود كذبة كبرى..

الأرض فكرة سيئة للغاية

الممثلون ماتوا على الركح..

قتلوا بضربة حمى

في منتصف العرض..

النائمون كثر..

والله خلق الأرض ..

تلفازه العدمي..

ليطارد خفافيش وحشته

بمشاهد عبثية ..

ويعض نواجذه من حلكة أفلام الرعب.