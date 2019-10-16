الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

كوابيس المخلوق من النار والرماد

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

كوابيس المخلوق من النار والرماد

 

فتحي مهذب| تونس

 

 

أحيانا تدق بابي شجرة..

تبدو متعبة جدا..

تكسوها كدمات زرقاء..

يلاحقها حطاب بفأس طائفي..

أجلسها على الكنبة ..

مثل أخت كردية مضطهدة..

منتظرا قدوم الصباح

لأقيم وطنا لأغصانها المنكسرة..

لتكون جنة عصافير الدنيا .

*****

 

أحيانا أشك في صحة مفهوم الروح..

أقول الجسد هو الروح معلولا بإيقاع الدم..

لا يهبط من المحل الأرفع..

ولا يصاعد أناء المحو إلى الأقصى

يفنى بفناء معدنه الفيزيقي..

لا يبقى في ألبوم العائلة

غير لمع تالدة..

ودموع من الماس على حافة المزهرية .

*****

 

ألم تتعب يا رب من اليقظة الأبدية ؟..

التحديق في أبديات العالم مكلف..

وذئاب كوكبك المتعفن تعوي في الأكمات..

شمسك جنت هذا العام الأهل بجثث المهجرين..

بحارك خائنة ..

آكلة لحوم البشر..

وكتابك مهمل في الرفوف..

وشاعرك معتقل في الهامش العدمي..

تحرك يا رب وقل نصك الشعري..

لا تذرنا على حافة البركان .

*****

 

المرأة نهر ضرير..

وفهودها تعتاش من بقايا كتفي..

بيتنا رواية حزينة تتحرك في النقصان..

أغصاني في الشتات..

والعدو يلعق حليب طائرتي الورقية..

موتاي كثر ومصابيحي عمياء..

لا أحد في الشرفة المطفأة

غير أوركسترا البوم الصغير .

*****

 

الوجود كذبة كبرى..

الأرض فكرة سيئة للغاية

الممثلون ماتوا على الركح..

قتلوا بضربة حمى

في منتصف العرض..

النائمون كثر..

والله خلق الأرض ..

تلفازه العدمي..

ليطارد خفافيش وحشته

بمشاهد عبثية ..

ويعض نواجذه من حلكة أفلام الرعب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أبريل 2016

كوابيس المبدع

المزيد

06 أغسطس 2019

"قنديل البحر الخالد".. المخلوق الذي يعيش للأبد!!

المزيد

16 سبتمبر 2017

كشف حقيقة "المخلوق الغامض" الذي حير العلماء

المزيد

15 نوفمبر 2015

من الرمضاء إلى النار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

إشادات باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جامعة السلطان قابوس تقدم 13 توصية لتطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل

المحليات - أخبار

تعظيم الفرص التجارية والاستثمارية على رأس أولويات "المنتدى العماني الكوري"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة