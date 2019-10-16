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يا تونسَ الخضراءَ

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

يا تونسَ الخضراءَ

 

سميرة الزغدودي| تونس

 

يا تونس الأمجاد يهواك النّشيدْ

ويليق بالخضراء  ذا القيس السعيدْ

//

نهج الثوابت والوفاء لموطنٍ

حرٍّ تغَمّدَ طاهراً بدم الشهيدْ

//

يا تونسَ الخضراءَ حُلْمكِ أخضرٌ

ولك الطّموح مع الوعود ولا وعيدْ

//

ولنا مع المستقبل المنشود بالـ

أيدي المباركة الجنى عزْمٌ حديدْ

//

يبني الشباب قلاعهم بعقولهم

وقلوبهم قد شيّدت بيت القصيد

//

يا أيها الشبان لا تتأخروا

كونوا مع الحقّ المبارك بالمزيد

//

هبّوا فإنّ المجد يكْرهُ خاملا

والحُرُّ عن هدفِ السّعادةِ لا يحيدْ

//

هيا معا نبْنِ السعادة للحمى

لابدّ بعد الليل من فجر جديد

//

هبوا بنيها واتعبوا من أجلها

حتى تكون لنا الحياة كما نريد

//

قيس الرجال يفي لتونس حقها

من حوله الشرفاء في الفكر الرشيد

 

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