سميرة الزغدودي| تونس

يا تونس الأمجاد يهواك النّشيدْ

ويليق بالخضراء ذا القيس السعيدْ

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نهج الثوابت والوفاء لموطنٍ

حرٍّ تغَمّدَ طاهراً بدم الشهيدْ

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يا تونسَ الخضراءَ حُلْمكِ أخضرٌ

ولك الطّموح مع الوعود ولا وعيدْ

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ولنا مع المستقبل المنشود بالـ

أيدي المباركة الجنى عزْمٌ حديدْ

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يبني الشباب قلاعهم بعقولهم

وقلوبهم قد شيّدت بيت القصيد

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يا أيها الشبان لا تتأخروا

كونوا مع الحقّ المبارك بالمزيد

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هبّوا فإنّ المجد يكْرهُ خاملا

والحُرُّ عن هدفِ السّعادةِ لا يحيدْ

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هيا معا نبْنِ السعادة للحمى

لابدّ بعد الليل من فجر جديد

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هبوا بنيها واتعبوا من أجلها

حتى تكون لنا الحياة كما نريد

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قيس الرجال يفي لتونس حقها

من حوله الشرفاء في الفكر الرشيد