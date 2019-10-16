سميرة الزغدودي| تونس
يا تونس الأمجاد يهواك النّشيدْ
ويليق بالخضراء ذا القيس السعيدْ
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نهج الثوابت والوفاء لموطنٍ
حرٍّ تغَمّدَ طاهراً بدم الشهيدْ
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يا تونسَ الخضراءَ حُلْمكِ أخضرٌ
ولك الطّموح مع الوعود ولا وعيدْ
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ولنا مع المستقبل المنشود بالـ
أيدي المباركة الجنى عزْمٌ حديدْ
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يبني الشباب قلاعهم بعقولهم
وقلوبهم قد شيّدت بيت القصيد
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يا أيها الشبان لا تتأخروا
كونوا مع الحقّ المبارك بالمزيد
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هبّوا فإنّ المجد يكْرهُ خاملا
والحُرُّ عن هدفِ السّعادةِ لا يحيدْ
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هيا معا نبْنِ السعادة للحمى
لابدّ بعد الليل من فجر جديد
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هبوا بنيها واتعبوا من أجلها
حتى تكون لنا الحياة كما نريد
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قيس الرجال يفي لتونس حقها
من حوله الشرفاء في الفكر الرشيد