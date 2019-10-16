الأربعاء, 16 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

خبرتي سيئة بالنار

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

خبرتي سيئة بالنار

 

زكية المرموق| المغرب

 

منذ الطفولة

وأنا أسمعهم يرددون:

"سر جنب الحائط

ولا تخف من شيء"

وقلت أنت:

"إذا تغبش البصر

ابحثْ عن سورٍ لتتبعه"

 

كنت أعرف أن للحيطان آذانا

لكنك لم تخبرني يا جلال الدين

أن لها أنيابا أيضا

كلما احتميت بها من السراب

تحولت إلى طريدة...

 

أنا لم أمت بعد يا الله

فلِمَ يمتلئُ جسدي بالنمل

وتلوحُ لي شاهدةُ قبري

كلما فتحت بابا؟

 

الأبواب حُرَّاس الحكايا

وحكايتي أنا مِسبحة

في يد نبيٍّ ميت...

لكنك ابن البرية

فمن أين جاءت فكرة المفاتيح؟

 

يا الله

أنا الطارق

والحاجب أنا

فاملأ كؤوسي

كأسا بعد كأس

حتى تخرج النار من حانة الميتافزيقيا...

لأن خبرتي سيئة

بالنار

تحولت إلى رجل إطفاء

 

يا الله

الطريق إليك

طريق إليَّ

لكن الانتظار عشب يابس

والشوق عود ثقاب

فأطلِقْ سراحي

من أضرحة الكلام

ولا تذهب بدوني أيها القلب

وقل كل ما لا تأذن لك به اللغة

اللغة سلحفاة مقلوبة

لن تصل ماء التأويل

ما لم تتخلص من جراء الكهنة...

 

أنت هناك في عليائك

يا الله

تحرس تَعاقب الليل والنهار

من ثعالب الفوضى

وأنا هنا

ألمِّعُ الخسارات على جلدي

مثل محارب فيتنامي

بعض الخسارات

أوسمة...

 

ولأني لا أجيد دور الحطاب

تحولت إلى شجرة

لكن لِمَ كلما لم يعد طائر إلى عشه

أكلني الظل...

 

الظل ليل

والليل صباح

خرج ولم يعد.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مارس 2015

كيري: أمريكا لن توقع اتفاقية "سيئة" مع إيران

المزيد

18 سبتمبر 2017

أندرلخت بطل بلجيكا يقيل مدربه بعد بداية سيئة للموسم

المزيد

15 مايو 2015

كورنثيانز يودع كأس ليبرتادوريس في ليلة سيئة لفرق ساو باولو

المزيد

14 يناير 2017

بالفيديو.. حلاق هندي يقص شعر زبائنه بالنار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة مستعدة لطرح خدمات الجيل الخامس.. وإنشاء 4400 محطة خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

انطلاق ملتقى الصحافة العماني البريطاني في جامعة إكسفورد لزيادة التعاون الأكاديمي

المحليات - أخبار

الحبسي يدشن مبادرة "تأهيل" لتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق الداخلي

الاقتصاد - محلي

إشادات باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جامعة السلطان قابوس تقدم 13 توصية لتطوير التشريعات الخاصة بسوق العمل

المحليات - أخبار

تعظيم الفرص التجارية والاستثمارية على رأس أولويات "المنتدى العماني الكوري"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة