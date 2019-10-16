ليلى والذئاب

د. ريم سليمان الخش| باريس
وإذا البليدُ على الورى يتربّعُ
ألفيت كلّ بليّةٍ تتجمعُ
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خَرِقٌ فلا متبصّرٌ متورعٌ
أو بسطةٌ من فيئها نتنفّعُ
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باع المروءة ظنّه أن يُشترى
ملكٌ له فإذا الشراء مروّعُ !!
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سيظلُ يركض للسراب تعطّشا
حتى يحين زواله المتفجّع
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إنْ لم تصنْك فضيلةٌ تسعى لها
فعماد صرحك واهنٌ متضعضعُ
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وإذا النمور تباعدت عن رتلها
صار احتمال مواتها يُتوقعُ
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ألفيت أشداق الضباع تبللت
بلعابها خلف الطريدة تسرع
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حتى إذا زلّت لوهنٍ رجلها
وثبت عليها في النيوب تُقطّعُ
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والحكم دون حصانة أهليّةٍ
مثل الطريدة جسمه متقطّعُ
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وجعي على الحسناء يُهتك عرضها
وتظلّ إثرَ تناوبٍ تتوجعُ
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وتصيحُ هل من فارسٍ متلهفٍ
لحميّتي أم أنّ موتيَ أسرعُ ؟!!!
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لاأذنَ تسمعُ للضعيف شكاية
صوت القوي مجلجلا ما يُسمعُ
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والله ينصرُ من أتاه منزّها
لا عصبةً من كلّ كسبٍ تطمع
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أوباخعٌ نفسا على آثاره ؟!!
والنصر ملكٌ للذين ترفّعوا
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فبأي أعمدة المكارم تحتمي ؟!!
وبأيّ شرفة ماجد لك موضعُ؟!!
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قد بتَ من جيب المصائب مترفا
والأهل في خيمِ المذلة جُمّعوا
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بيعت مصانعنا وأتلف عزّنا
ومن الكنوز جوارنا يتبضّعُ
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عرُبٌ وتحسب في الجوار معزّةٌ
والعزّ في غير انتمائك يخدعُ
//
أمظلةُ العجم اللئام وقايةٌ
لك زاعما أنّ الأخوة مرجعُ ؟!!!
//
عميت بصيرة من يراهم مرجعا
للجود كلّ في البلاء منفّعُ
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والله ينصرُ من يراه مخلّصا
لا قاطعا حبلا به نتجمّعُ
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دأب الذي اتخذ الذئاب لرعيه
وبلحم أرتال القطيع تُمتّعُ
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لم يأتِ من كِسَف التأمرك هاطلٌ
إلا حميما حارقا إذْ يوقعُ
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والحقُ ليلى للذئاب رهينة
والكل من أخطائه متفجّعُ