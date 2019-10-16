ليلى والذئاب

د. ريم سليمان الخش| باريس

وإذا البليدُ على الورى يتربّعُ

ألفيت كلّ بليّةٍ تتجمعُ

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خَرِقٌ فلا متبصّرٌ متورعٌ

أو بسطةٌ من فيئها نتنفّعُ

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باع المروءة ظنّه أن يُشترى

ملكٌ له فإذا الشراء مروّعُ !!

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سيظلُ يركض للسراب تعطّشا

حتى يحين زواله المتفجّع

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إنْ لم تصنْك فضيلةٌ تسعى لها

فعماد صرحك واهنٌ متضعضعُ

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وإذا النمور تباعدت عن رتلها

صار احتمال مواتها يُتوقعُ

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ألفيت أشداق الضباع تبللت

بلعابها خلف الطريدة تسرع

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حتى إذا زلّت لوهنٍ رجلها

وثبت عليها في النيوب تُقطّعُ

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والحكم دون حصانة أهليّةٍ

مثل الطريدة جسمه متقطّعُ

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وجعي على الحسناء يُهتك عرضها

وتظلّ إثرَ تناوبٍ تتوجعُ

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وتصيحُ هل من فارسٍ متلهفٍ

لحميّتي أم أنّ موتيَ أسرعُ ؟!!!

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لاأذنَ تسمعُ للضعيف شكاية

صوت القوي مجلجلا ما يُسمعُ

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والله ينصرُ من أتاه منزّها

لا عصبةً من كلّ كسبٍ تطمع

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أوباخعٌ نفسا على آثاره ؟!!

والنصر ملكٌ للذين ترفّعوا

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فبأي أعمدة المكارم تحتمي ؟!!

وبأيّ شرفة ماجد لك موضعُ؟!!

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قد بتَ من جيب المصائب مترفا

والأهل في خيمِ المذلة جُمّعوا

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بيعت مصانعنا وأتلف عزّنا

ومن الكنوز جوارنا يتبضّعُ

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عرُبٌ وتحسب في الجوار معزّةٌ

والعزّ في غير انتمائك يخدعُ

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أمظلةُ العجم اللئام وقايةٌ

لك زاعما أنّ الأخوة مرجعُ ؟!!!

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عميت بصيرة من يراهم مرجعا

للجود كلّ في البلاء منفّعُ

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والله ينصرُ من يراه مخلّصا

لا قاطعا حبلا به نتجمّعُ

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دأب الذي اتخذ الذئاب لرعيه

وبلحم أرتال القطيع تُمتّعُ

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لم يأتِ من كِسَف التأمرك هاطلٌ

إلا حميما حارقا إذْ يوقعُ

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والحقُ ليلى للذئاب رهينة

والكل من أخطائه متفجّعُ