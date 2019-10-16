عن أولئك الذين يشبهوننا

ترجمة رشا فاضل| لندن

نص: Shannon L. Alder

العاطفيون هم من أكثر الناس صدقًا وأمانة، الذين ستلتقيهم في حياتك، سيفضون إليك بكل شيء عن حياتهم إذا ما وثقوا بحنانك؛ لكن في اللحظة التي تغدرهم بها، أو تستهين بهم، أو تقلل من احترامهم، يصبحون من أقسى أنواع البشر.



هم لايحتملون أن يؤذوا أحدا فهذا يناقض جوهرهم، وكل ما يرغبون به هو أن يكفّروا عن خطأ ما... حتى ينتهي بهم المطاف إلى تأنيب أنفسهم طويلا...



حياتهم موجةٌ هائمةٌ بين مدٍّ وجزر، مصحوبةٌ بشعور متواصل بالذنب والألم المستديم إزاء المواقف التي لم يكونوا حاسمين فيها والتي أُسيء تأويلها.

هم أرواح شفيفة، لا تقوى على الضغينة، ولا على معاداة الآخرين لها.

هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى حب عظيم.. فقد أتقن الآخرون سحق أرواحهم.. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأسى المقدّر لهم أن يواجهوه في رحلة الحياة، إلا أنهم يظلون من أكثر الناس الرحماء الذين يستحقون أن يُعرفوا، والذين غالبا ما يهرعون من أجل القلوب المحطمة والقلوب المنسية والمُساء إليها.

إنهم ملائكة بأجنحة مكسورة

لا تحلّق إلا عندما تحب .