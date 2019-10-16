"المرأة العمانية على طريق التكافؤ".. كتاب جديد بالفرنسية عن إنجازات النساء بالسلطنة

باريس - العمانية

صدر عن دار نشر "لارماتان" الفرنسية حديثًا كتاب بعنوان "المرأة العمانية على طريق التكافؤ"، هو باكورة سلسلة كتب بعنوان "نظرات متلاقية حول عُمان"، سيتولى إدارتها الدكتور جورج ساسين، ممثل وزارة الإعلام العُمانية في فرنسا.

ويشرح الكتاب الذي يقع في 120 صفحة، وهو الأول باللغة الفرنسية، حقوق المرأة وواجباتها والمكانة التي تبوأتها النساء منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، وكيف أنه أعطى لهن الأولوية في استراتيجيته التنموية الشاملة الهادفة إلى نهضة البلاد، وترجم ذلك من خلال التربية والتعليم وصولاً إلى نيل النساء حقهن في الانتخاب والترشح منذ عام 1994 وفي تكافؤ الفرص في كل الميادين. واستند الكتاب إلى أعمال المؤتمر الذي نظمه سعادة السفير الشيخ الدكتور غازي الرواس، سفير السلطنة لدى فرنسا بالتعاون مع جمعية الصداقة مع عُمان في مجلس الشيوخ في 22 أكتوبر 2018؛ حيث ألقى رئيس مجموعة الصداقة مع دول الخليج السيناتور جان ماري بوكل مداخلة بعنوان "عمان.. نموذج إيجابي لتنفيذ حق المرأة"، كما أجرى سعادة السفير الرواس مداخلة عامة أشار فيها إلى الملكة شمساء التي حكمت البلاد قبل 6000 سنة. وناقش الرئيس المنتدب في مجموعة الصداقة مع السلطنة السيناتور بيار ميديفييل موضوع "المساواة منعطف اجتماعي ومتدرج".