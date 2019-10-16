مسقط تحتضن اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول الخليج

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة اليوم، ممثلة في الادعاء العام، الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بحي السفارات بمسقط.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني في النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، ومن المؤمل أن يقر الاجتماع جملة من المواضيع الهادفة إلى مزيد من التنسيق والتشاور فيما بين هذه المؤسسات، في إطار تعزيز التعاون الخليجي في المسائل ذات العلاقة بطبيعة العمل ورفد المقومات العملية المشتركة.