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أكبر تظاهرة ثقافية على المستوى الأوروبي

السطنة تشارك في الدورة الـ 71 لمعرض فرانفكورت الدولي للكتاب

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

السطنة تشارك في الدورة الـ 71 لمعرض فرانفكورت الدولي للكتاب

   مسقط – الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة في وزارة التراث والثقافة ووزارة الإعلام في فعاليات الدورة الـ (71) لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.

   وتأتي هذه المشاركة في أكبر تظاهرة ثقافية سنوية للكتاب على المستوى الأوروبي والعالمي للتعريف بالإنتاج الفكري والحضاري والثقافي في السلطنة.

   يعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من المعارض الهامة، وذلك لما يُقدمه المعرض من رؤية ثقافية واسعة لاسيما وأنه يعد ملتقى كبيرّا لكثير من المثقفين والباحثين المعنيين بالشؤون الثقافية بصفة عامة.

   ونظرًا لأهمية المعرض على المستوى العالمي، فإنه سيتم عرض مجموعة مُنتقاة من الإصدارات العمانية بلغات متعددة بجناح السلطنة في مختلف المجالات التاريخية والأدبية والعلمية، إضافة إلى العناوين التي تسلط الضوء على الجوانب السياحية والإعلامية والثقافية والتاريخية بالسلطنة، إضافة إلى ذلك سيتم عرض مادة مرئية في الجناح يستعرض من خلالها أهم المنجزات التنموية والحضارية.

   ويشهد جناح السلطنة سنوياً بالمعرض إقبالا كبيرا من زوار المعرض بمختلف فئاتهم العمرية ومن مختلف الشرائح من مثقفين ومهنيين وطلبة، كما ويشهد الجناح لقاءات يتم خلالها التباحث مع الأكاديميين والمختصين بشؤون الثقافة والفكر والاقتصاد وشؤون الطباعة والنشر والتوزيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

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