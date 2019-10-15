صدور أول كتاب بالفرنسية عن المرأة العمانية

باريس – العمانية

صدر عن دار نشر لارماتان الفرنسية حديثًا كتاب بعنوان المرأة العمانية على طريق التكافؤ، هو باكورة سلسلة كتب بعنوان نظرات متلاقية حول عمان، سيتولى إدارتها الدكتور جورج ساسين، ممثل وزارة الإعلام العُمانية في فرنسا.

يشرح هذا الكتاب (120 صفحة)، وهو الأول باللغة الفرنسية، حقوق المرأة وواجباتها والمكانة التي تبوأتها النساء منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم، وكيف أنه أعطى لهن الأولوية في استراتيجيته التنموية الشاملة الهادفة إلى نهضة البلاد، وترجم ذلك من خلال التربية والتعليم وصولاً إلى نيل النساء حقهن في الانتخاب والترشح منذ عام 1994 وفي تكافؤ الفرص في كل الميادين.

واستند الكتاب إلى أعمال المؤتمر الذي نظمه سعادة السفير الشيخ الدكتور غازي الرواس، سفير السلطنة لدى فرنسا بالتعاون مع جمعية الصداقة مع عمان في مجلس الشيوخ في 22 أكتوبر 2018، حيث ألقى رئيس مجموعة الصداقة مع دول الخليج السيناتور جان ـ ماري بوكل مداخلة بعنوان عمان، نموذج إيجابي لتنفيذ حق المرأة، وسعادة السفير الرواس مداخلة عامة أشار فيها إلى الملكة شمسة التي حكمت البلاد قبل 6000

سنة، والرئيس المنتدب في مجموعة الصداقة مع السلطنة السيناتور بيار ميديفييل المساواة منعطف اجتماعي ومتدرج.

وشارك في المحاضرات والنقاش كل من نائبة رئيس مجلس الدولة الدكتورة سعاد اللواتي (المرأة في مسار التنمية العمانية)، والدكتورة في كلية التكنولوجيا في مسقط صفية الشرجي (تجربة الهجرة وتمازج الثقافات)، والصحفية أوراس زيباوي (المرأة العمانية بين التراث والحداثة)، والوزير السابق بيار جوكس (أطلب من حكومتي أن تستنير من خبرة سلطنة عمان في مجال التسامح وحقوق المرأة) والوزيرة المفوضة السابقة عضو مجلس الشيوخ هيلين كونواي ـ موريه (المرأة العمانية في وجهة التاريخ).

كما عزز الكتاب مستندات ودراسات وإحصاءات عن النساء اللواتي طبعن تاريخ عُمان والنساء الطليعيات في مختلف القطاعات، وكذلك المكرمات في مجلسي الشورى والدولة، أعدها كل من نائب مديرة دائرة البحوث الاجتماعية والثقافية في مجلس الدولة سلطان الخروصي والباحثة الاجتماعية في هذه الدائرة صفاء بنت ناصر الخروصية، ودائرة الإعلام والتواصل في مجلس الدولة.

وستكون سلسلة الكتب بعنوان: نظرات متلاقية حول عمان بإشراف الدكتور جورج ساسين، وستكون مكرسة للتعريف بهذه البلاد التي تقوم بدور مركزي لكنها تتصرف بدراية في منطقة جيوـ سياسية حساسة.

وعليه سينصب الاهتمام على الإنجازات منذ 50 عاماً في ميادين السياسة الخارجية والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن وفي مختلف ألوان الأنشطة، وكذلك برفع التحديات في العقود المقبلة من خلال رؤية عمان 2040.