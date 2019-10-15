"الغرفة" تستقبل وفدا من مقاطعة مبومالانجا بجنوب إفريقيا لتأسيس شراكات تجارية

مسقط - الرؤية

استقبلتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، وفدا تجاريا من مقاطعة مبومالانجا بجنوب إفريقيا، برئاسة ريفيلوي متشويني رئيسة وزراء المقاطعة، وكان في استقبالهم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور عدد من أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الوفد الزائر.

وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتبادل الخبرات والتجارب حول مختلف القطاعات الاقتصادية المساهمة في نمو القطاع الخاص بين البلدين، إضافة إلى توطيد العلاقات التجارية وتأسيس شراكات تجارية، وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال مما يشجعهم لإقامة مشاريعهم الخاصة بكلا البلدين.

وأشار سعادة قيس بن محمد اليوسف إلى أن إحصائيات التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في السلطنة وجنوب إفريقيا تشير إلى أنَّ إجمالي الواردات من جنوب إفريقيا إلى السلطنة بلغ أكثر من 7 ملايين ريال عماني خلال العام 2017، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام ما يقارب الـ139 مليون ريال عماني، مؤكدا أهمية التقدم في الترتيب على مستوى التبادلات التجارية وتأسيس الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في شتى المجالات.

وأضاف اليوسف: تسعى الغرفة -كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص- إلى تحقيق رؤى وتطلعات "عُمان 2040"، من خلال العمل بصورة مكثفة لإيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني، وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، ونتطلع إلى العمل مع الشركات في جنوب إفريقيا في هذا الشأن.

وأشارت ريفيلوي متشويني تسيباني رئيسة وزراء مقاطعة مبومالانجا بجنوب إفريقيا، إلى أنَّ السلطنة وجنوب إفريقيا تربطهما علاقات ثنائية ودية، مشيرة إلى أن السلطنة تتمتع بالاستقرار والسلام، إلى جانب معالم ومقومات سياحية مميزة، كما تحظى بمناخ استثمار عام يتسم بالسلام والاستقرار والتطور والنمو الاقتصادي السريع، موضحة أن مقاطعة مبومالانجا تتميز بالنشاط التجاري والزراعي، كما أنها منطقة نشطة للاستيراد والتصدير في مجال الأمن الغذائي.

وقدم منابيلي شوجولي سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى السلطنة، كلمة للترحيب بالوفد التجاري الزائر للسلطنة، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

واستعرضَ فيصل الهنائي رئيس قسم ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، التسهيلات المقدمة لأصحاب وصاحبات الأعمال من خارج السلطنة، إضافة للعديد من المقومات والفرص الاستثمارية التي تتميَّز بها السلطنة، مشيرا إلى حرص حكومة السلطنة على استقطاب المستثمرين الأجانب وإقامة علاقات تجارية تعاونية مع مختلف دول العالم.