الثلاثاء, 15 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. "هدية نادرة" من الرئيس الروسي إلى الملك سلمان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 05:22 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "هدية نادرة" من الرئيس الروسي إلى الملك سلمان

 

الرياض – الوكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هدية صقر حر أبيض للملك سلمان لدى زيارته السعودية خلال استقباله في قصر اليمامة، وتوقف الملك سلمان لمشاهدة الصقر الأبيض النادر.

وتُعد الصقور بأنواعها المختلفة والصيد بها، واحدة من عادات الملوك في ممارسة رياضة الصيد المقننة عبر الجوارح، ويمتاز الصقر الأبيض بلونه المميز وهو أحد الألوان النادرة في الصقور.

وتعد روسيا أحد موطن الصقور على مستوى العالم بجبالها الشاهقة، والتي تفضلها الصقور للعيش فيها والتنقل وهجرتها منها وإليها في فترات السنة.

ويعد الحر الأبيض الأكثر رغبة وقيمة عند الصقارين، ويتميز اللون كلما تحرر من الغتامة أو اللون المشوب بألوان أخرى.

وتعد رياضة الصيد بالصقور هواية الملوك والرؤساء العرب منذ القدم، ويعد العرب أول من طوعوا الصقر في الصيد، وهو إرث عربي قديم تتبعوا الصقور في هجراتها وتم أسرها واستخدامها في الصيد فأصبحت طيعة صيادة

وانتشرت فكرة الصيد بالصقور عبر العرب في مواقع متعددة، وارتفعت أسعار الصقور بأنواعها المختلفة وألوانها وكذلك سماتها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 أبريل 2019

هدية قيمة من الملك سلمان للشعب العراقي

المزيد

31 مايو 2019

شاهد بالفيديو .. كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري في مكة المكرمة

المزيد

07 سبتمبر 2016

بالفيديو.. تحطم سيارة الرئيس الروسي

المزيد

15 مايو 2016

بالفيديو.. الرئيس الروسي يفشل في فتح سيارة عسكرية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

وزير الداخلية يناقش مع رؤساء وأعضاء «العليا للانتخابات» الاستعدادات ليوم التصويت

المحليات - أخبار

عائشة السيابية ضمن أكثر 100 شخصية عربية تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية

المحليات - أخبار

20 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث منتجاتها في معرض الغذاء والضيافة

الاقتصاد - محلي

تباين متوسط دخل الأسر العُمانية بين الحضر والقرى.. ومسقط في الصدارة

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة