بالفيديو.. "هدية نادرة" من الرئيس الروسي إلى الملك سلمان

الرياض – الوكالات

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هدية صقر حر أبيض للملك سلمان لدى زيارته السعودية خلال استقباله في قصر اليمامة، وتوقف الملك سلمان لمشاهدة الصقر الأبيض النادر.

وتُعد الصقور بأنواعها المختلفة والصيد بها، واحدة من عادات الملوك في ممارسة رياضة الصيد المقننة عبر الجوارح، ويمتاز الصقر الأبيض بلونه المميز وهو أحد الألوان النادرة في الصقور.

وتعد روسيا أحد موطن الصقور على مستوى العالم بجبالها الشاهقة، والتي تفضلها الصقور للعيش فيها والتنقل وهجرتها منها وإليها في فترات السنة.

ويعد الحر الأبيض الأكثر رغبة وقيمة عند الصقارين، ويتميز اللون كلما تحرر من الغتامة أو اللون المشوب بألوان أخرى.

وتعد رياضة الصيد بالصقور هواية الملوك والرؤساء العرب منذ القدم، ويعد العرب أول من طوعوا الصقر في الصيد، وهو إرث عربي قديم تتبعوا الصقور في هجراتها وتم أسرها واستخدامها في الصيد فأصبحت طيعة صيادة

وانتشرت فكرة الصيد بالصقور عبر العرب في مواقع متعددة، وارتفعت أسعار الصقور بأنواعها المختلفة وألوانها وكذلك سماتها.