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بالفيديو.. ارتفاع قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:14 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. ارتفاع قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان

طوكيو - الوكالات

ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود إلى 58 شخصا، اليوم الثلاثاء، بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين ولا تزال آلاف المنازل دون كهرباء أو مياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين، بعد نحو 3 أيام من ضرب الإعصار "غاجيبيس" اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقُطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل، فيما يقدر عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار بمئات الآلاف، لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة.

ويواصل الآلاف من رجال الشرطة والإطفاء والجيش، البحث عن المفقودين، لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.

 

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