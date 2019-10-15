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بالفيديو والصور .. الحرائق تستعر في لبنان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 01:24 م بتوقيت مسقط

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بيروت - الوكالات

شهد لبنان أمس الاثنين، اندلاع عدد كبير من الحرائق نشبت في أكثر من منطقة جراء ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

وحسب ما أفاد الدفاع المدني اللبناني، فقد تم تسجيل 105 حرائق بمختلف المناطق اللبنانية خلال 24 ساعة، ولا يزال بعضها قيد المعالجة ولا ضحايا حتى الساعة.

وسجلت بلدة المشرف في الشوف جبل لبنان، حريقا هائلا انتشر بسرعة بفعل الريح، ما تسبب بتهديد المنازل والمدارس، ما استدعى تدخل 15 فريقا من الدفاع المدني، حيث يواصل عشرات العناصر عملهم على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

وف ما كان اشتداد سرعة الرياح، يمدد الحريق إلى القرى المجاورة، ساعدت طوافات قبرصية على إخماد الحريق.

وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أن هذه الطائرات باشرت عملها، مشيرة إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات في السراي الحكومي وأخرى متنقلة على الأرض في بلدة المشرف لمتابعة عملية إخماد الحرائق.

وفي شمال لبنان، نشب حريق في جبل بلدة النفيسة في عكار، وامتد بسبب سرعة الرياح إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد، مهددا المنازل، لكن فرق الانقاذ تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على مساحات كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة، بعد 6 ساعات من العمل المتواصل.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، فقد تسببت الحرائق المتنقلة في لبنان، بإصابة 5 عناصر من الدفاع المدني خلال عملهم على إخماد النيران.

 

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