احتفال بيوم الفن المعاصر في "ستال جاليري"

مسقط - الرؤية

أزيح الستار عن معرض "المونولوجيات الملموسة.. صور جغرافية غير متوقعة للصور الذاتية" ضمن احتفالات سفارة إيطاليا بالسلطنة بالنسخة الخامسة عشرة ليوم الفن المعاصر الإيطالي، وذلك في ستال جاليري.

والمعرض حصيلة مشروع يضم فنانين إيطاليين وعمانيين شبابًا تناولوا موضوع الهويّة خلال ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام وشاركوا في حوار بين طرق مختلفة للنظر إلى ثقافتهم. وتشمل المبادرة الفنانة الإيطالية جلورياماريا غوريري، الحائزة على جائزة "مبدعي عصرنا"، التي روّجت لها مؤسسة متاحف فينيسيا ومدينة البندقية فيما يتعلق بمهرجان فينيسيا الـ 58 للفنون تحت عنوان "فلتعش في أوقات مثيرة للاهتمام".

ويضم المعرض أيضًا فنانين عمانيين ناشئين مثل بدور الريامي، روان المحروقي، رقية البلوشي، صفاء البلوشي وسارة العولقي. وقام المُنسّق الفنّي لستال جاليري، حسن ميير، بدعم وتعزيز المواهب العمانية في مجال الفن المعاصر على مدار الأعوام الماضية من خلال جائزة المواهب الناشئة.