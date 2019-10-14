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في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري نهائي

تلويح أمريكي بفرض رسوم على الصين في 15 ديسمبر

الإثنين 14 أكتوبر 2019 08:30 م بتوقيت مسقط

تلويح أمريكي بفرض رسوم على الصين في 15 ديسمبر

 

واشنطن - رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس إن جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية سُتفرض على الأرجح في 15 ديسمبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد لكنه توقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يشمل الزراعة والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وستخففان قيودا تجارية متبادلة تفرضاها منذ 15 شهرا.

لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل في سبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق كما أقر ترامب بأن الاتفاق قد ينهار. وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الجمعة إن ترامب لم يتخذ قرارا بخصوص الرسوم المقررة في ديسمبر.

وذكر منوتشين أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى على مستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة بما في ذلك اتصال هاتفي له مع لايتهايزر وليو خه نائب رئيس الوزراء ومحادثات بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

 

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