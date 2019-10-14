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زيارة ميدانية لمشروع "ديم" لعدادات المياه الذكية

الإثنين 14 أكتوبر 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

زيارة ميدانية لمشروع "ديم" لعدادات المياه الذكية

مسقط - الرؤية

تُنظِّم "ديم"، اليوم، زيارة لعدد من الإعلاميين إلى مشروع عدادات المياه الذكية، والذي يجري تنفيذه كمرحلة ثانية في محافظة مسقط، بعد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في محافظة مسندم.

ويأتي تنظيم الزيارة لإطلاع وسائل الإعلام على خطة "ديم" لتنفيذ العدادات الذكية في محافظة مسقط، واستعراض أبرز الإيجابيات التي سيحققها المشروع في تقديم قراءات حقيقية ودقيقة وبشكل لحظي للعدادات. ويتضمَّن برنامج الزيارة تقديم عرض مرئي لمدير دائرة العدادات، وزيارة عدد من المواقع التي تم تركيب العدادات فيها والاطلاع عن قرب على آلية عمل هذه العدادات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المشاريع الإستراتيجية للتواصل، والتي تعمل عليها "ديم"، وتتضمن تنظيم زيارات لممثلي وسائل الإعلام، إلى جانب اللقاءات المجتمعية بهدف التوعية.

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