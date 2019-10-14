جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

◄ استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم

◄ تعيين مستشار في الديوان ورئيسين جديدين لبلديتي مسقط وظفار

مسقط - العُمانية

أَصْدَر حَضْرة صَاحِب الجَلالَة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- 10 مراسيم سلطانية سامية.. فيما يلي نُصُوصها:

مرسوم سلطاني رقم (63/2019) بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008، بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 69/2009 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تنشأ وزارة باسم "وزارة التقنية والاتصالات" يصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني. المادة الثانية: تؤول إلى وزارة التقنية والاتصالات جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات، وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية. المادة الثالثة: يُنقل إلى وزارة التقنية والاتصالات موظفو هيئة تقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفي وزارتي الخارجية والنقل والاتصالات إليها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التقنية والاتصالات بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ووزير النقل والاتصالات، كل فيما يخصه. المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (64/2019) بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2019 بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعدَل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى "وزارة النقل". المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (65/2019) بإنشاء وزارة شؤون الفنون

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى المرسوم السلطاني رقم 128/91 بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/97 بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/2012 بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تنشأ وزارة باسم "وزارة شؤون الفنون" ويصدر بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي مرسوم سلطاني. المادة الثانية: تؤول إلى وزارة شؤون الفنون اختصاصات ومخصصات المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، وكذا اختصاصات ومخصصات الجمعية العُمانية للفنون التشكيلية والجمعية العُمانية لهواة العود، والجمعية العُمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. المادة الثالثة: يُنقل إلى وزارة شؤون الفنون موظفو كلٍّ من: المديرية العامة للفنون في وزارة التراث والثقافة، والجمعية العُمانية للفنون التشكيلية، والجمعية العُمانية لهواة العود، والجمعية العُمانية للتصوير الضوئي، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (66/2019) بإنشاء جهاز الضرائب

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 60/96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. وبناءً على ما تقتضية المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: ينشأ جهاز يسمى "جهاز الضرائب" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء. المادة الثانية: يصدر بنظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني. المادة الثالثة: تؤول إلى جهاز الضرائب اختصاصات ومخصصات وموجودات الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية. المادة الرابعة: ينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. المادة الخامسة: يكون رئيس جهاز الضرائب عضوًا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. المادة السادسة: تُستبدل بعبارتي "الأمانة العامة للضرائب" و"أمين عام الضرائب" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة عبارتا "جهاز الضرائب" و"رئيس جهاز الضرائب". المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (67/2019) باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم (114/2011) باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُستحدث منصب باسم "وزير الدولة ومحافظ مسندم". المادة الثانية: يُنشأ مكتب لوزير الدولة ومحافظ مسندم، ويصدر بتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني. المادة الثالثة: يُستبدل بنصَّي المادتين الثانية والثالثة من المرسوم السلطاني رقم 114/2011 المشار إليه؛ النصان الآتيان: المادة الثانية: يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم. المادة الثالثة: فيما عدا محافظي مسقط وظفار ومسندم، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (68/2019) بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيَّن الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرًا للنقل. المادة الثانية: تُعيَّن المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات. المادة الثالثة: تُعيَّن الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة لشؤون الفنون. المادة الرابعة: يُعيَّن السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم. المادة الخامسة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (69/2019) بتعيين مستشار في ديوان البلاط السلطاني

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بماهو آت: المادة الأولى: يُعيَّن المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بذات مرتبته ومخصَّصاته المالية. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (70/2019) بتعيين رئيس لجهاز الضرائب

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيَّن سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، رئيسًا لجهاز الضرائب بذات مرتبته ومخصصاته المالية. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدروه. صدر في: 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (71/2019) بتعيين رئيس لبلدية مسقط

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيَّن المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيسا لبلدية مسقط بمرتبة وزير. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.

مرسوم سلطاني رقم (72/2019) بالتعيين في بعض المناصب

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيَّن السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظا للبريمي بذات درجته ومخصصاته المالية. المادة الثانية: يُعيَّن الدكتور أحمد بن محسن بن محمد الغساني رئيسا لبلدية ظفار بالدرجة الخاصة. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 15 من صفر سنة 1441هـ، الموافق: 14 أكتوبر سنة 2019م.