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الإمارات تشتري الوقود النووي من روسيا

الإثنين 14 أكتوبر 2019 01:56 م بتوقيت مسقط

الإمارات تشتري الوقود النووي من روسيا

أبوظبي - الوكالات

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، بأن الإمارات وروسيا تتعاونان بمجال الطاقة النووية، وتقوم الإمارات العربية المتحدة بشراء الوقود النووي الروسي لتنفيذ برنامج لإنتاج الطاقة النووية السلمية.

وقال المزروعي: "تتضمن خريطة التعاون بين البلدين عددا من القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع الطاقة والصناعة والطاقة النووية السلمية. فهناك تعاون بين البلدين في شراء الوقود النووي الروسي، وهو جزء من برنامج الإمارات لتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية".

يذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبني حاليا أول محطة للطاقة النووية في البراك، حيث اكتمل إنشاء أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة النووية.

 وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الذرية الإماراتية، محمد الحمادي، قد صرح سابقا أن الوحدة من محطة باراك للطاقة النووية ستبدأ عملها بوضع الاختبار في أوائل 2020، لتصل لطاقتها الكاملة في غضون 10 إلى 13 شهرا.

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