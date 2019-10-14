سماح الضاهر| ألمانيا
تاهت الروح فينا
بين منفى... و وطن
بين شوق... وأمل
بين عمر رسمَ وهماً من الآمال
و حكايا ممرغةٍ بسبات من الآلام
في غربة الأيام
تتأكلنا الأسئلة
عن وطن ضعنا منه
و ضاع منا
عن أحلام تلاشت بلا دخان
عن صمت من حنين يلسع قلوبنا
و بردٍ من وحدة يتسكع في مسامات
أجسادنا التي أرهقتها الخيبات
مرايا ذكريات تطاوق لحظات الآن
كسجنٍ يتأبط عبثَ الوقت
وسراب ليالٍ تسترقُ الفرح
من ضوء عيون
باتت بعيدةً آلاف الأميال
و لقاءٌ بات مستحيل
في غرور الأنا
و اختيال الهجر
في أرصفة الغد
لتبتلَ بماضٍ يحتكر
ما تبقى من بصيص الضوء.