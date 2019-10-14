سماح الضاهر| ألمانيا

تاهت الروح فينا

بين منفى... و وطن

بين شوق... وأمل

بين عمر رسمَ وهماً من الآمال

و حكايا ممرغةٍ بسبات من الآلام

في غربة الأيام

تتأكلنا الأسئلة

عن وطن ضعنا منه

و ضاع منا

عن أحلام تلاشت بلا دخان

عن صمت من حنين يلسع قلوبنا

و بردٍ من وحدة يتسكع في مسامات

أجسادنا التي أرهقتها الخيبات

مرايا ذكريات تطاوق لحظات الآن

كسجنٍ يتأبط عبثَ الوقت

وسراب ليالٍ تسترقُ الفرح

من ضوء عيون

باتت بعيدةً آلاف الأميال

و لقاءٌ بات مستحيل

في غرور الأنا

و اختيال الهجر

في أرصفة الغد

لتبتلَ بماضٍ يحتكر

ما تبقى من بصيص الضوء.