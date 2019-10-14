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تاهت الروح

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:07 ص بتوقيت مسقط

تاهت الروح

 

 سماح الضاهر| ألمانيا

 

تاهت الروح فينا 

بين منفى... و وطن

بين شوق... وأمل

بين عمر رسمَ وهماً من الآمال

و حكايا ممرغةٍ بسبات من الآلام   

في غربة الأيام

تتأكلنا الأسئلة 

عن وطن ضعنا منه

و ضاع منا

عن أحلام تلاشت بلا دخان

عن صمت من  حنين يلسع قلوبنا

و بردٍ من وحدة  يتسكع في مسامات

أجسادنا التي أرهقتها الخيبات

 

 مرايا ذكريات تطاوق لحظات الآن

كسجنٍ يتأبط عبثَ الوقت

وسراب ليالٍ تسترقُ الفرح

من ضوء عيون

 باتت بعيدةً آلاف الأميال 

و لقاءٌ بات مستحيل

في غرور الأنا

و اختيال الهجر

في أرصفة الغد

لتبتلَ بماضٍ يحتكر

ما تبقى من بصيص الضوء.

 

 

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