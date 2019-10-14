الإثنين, 14 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قصيدة حب

الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:07 ص بتوقيت مسقط

قصيدة حب

رضى كنزاوي| المغرب

 

 جرعة قبل الإفطار

وأخرى بعد العشاء مباشرة...

 

انا الآن عائد منك...

 

لكن ..

وكما لم أستطع

ان أخبئ

رمال الشاطئ

العالقة برسغيّ

عندما

ذهبت للبحر خفية

عن أمي...

ذات طفولة

 

لن أستطيع إنكارك فيّ..

 

فمهما لبست من أردية

فضفاضة..

لن أتمكن

من ستر انتفاخ قلبي

بجنين حبك

وهو يخبط جدار عاطفتي بعنف...

 

لذلك أمشي بين المارة

بارتباك من يحمل جريمة قتل

 

فيا أيتها الزهرة

التي اصطدمت من هول

جمالها

نحلتين في حادثة سير....

 

إنك تجرين الآن مجر النيكوتين

في دمي...

وإن الفرح

ليلح علي بشدة أن أستأجر

شفاها أطول

من شافهي قليلا...

عسى أن تسعه هذه الابتسامة

التي رسمها حضورك على وجهي...

 

والآن وأنا عائد منك

سيدتي

ينتابني ذلك الإحساس

الذي يساور المرأ

عادة أنه نسي شيء ما

لا يعرفه

لكنني أقف لحظة

ثم أكتشف أنني

نسيت نفسي كاملا هناك

فأسرع

عائدا إلي

علي وجدت شيء ما مني

هناك ....

حيت الرحيق حدسٌ يعاتب

كف الفراشة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 سبتمبر 2019

قصيدة حب

المزيد

01 أكتوبر 2019

قصيدة على الطاولة

المزيد

09 ديسمبر 2018

قصيدة مشبوهة

المزيد

10 يوليو 2018

أنا ظِلُّكِ.. قصيدة عشق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نتائج أولية تظهر فوز قيس سعيد برئاسة تونس

دولي - أخبار

وزير الخدمة المدنية يفتتح برنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»

المحليات - أخبار

202 ألف و423 عمانيا مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

الاقتصاد - محلي

إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات يزيد على 29.182 مليون برميل في سبتمبر

الاقتصاد - محلي

بدء سريان تعديلات "لائحة السياحة" اليوم.. وفرض 4% رسوما على المنشآت السياحية

الاقتصاد - محلي

تداول عقاري بأكثر من 173 مليون ريال عماني في سبتمبر.. وشمال الباطنة الأبرز

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

وزير الديوان يصدر مدونة "السلوك الوظيفي".. وإقرار الذمة المالية إلزامي "متى طُلب منه"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة