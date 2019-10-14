حول سد النهضة.. مفاوضات مصرية إثيوبية مرتقبة في موسكو

القاهرة - رويترز

قالَ الرئيسُ المصريُّ عبدالفتاح السيسي، أمس، إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في روسيا لبحث خلاف بشأن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

وأضاف السيسي -خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة- أمس: "اتفقت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أن نلتقي في موسكو، ونتحدث في الموضوع؛ حتى نتحرك للأمام، ونجد حلا للمسألة بشكل أو بآخر".

وزادتْ مواجهة دبلوماسية تحتدم منذ فترة طويلة بشأن بناء وتشغيل السد التوتر بين البلدين. وتخشى مصر أن يهدد السد إمداداتها الشحيحة بالفعل من المياه. ولم يحدد السيسي موعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي، لكن روسيا ستستضيف أول اجتماع قمة روسي-إفريقي في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتحدث السيسي وأبي هاتفيا بعد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام لجهوده لإحلال السلام مع أريتريا.. وهنأ السيسي أبي على فيسبوك، وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تضمن تأكيد أهمية التغلب على أي عقبة في المفاوضات بشأن سد النهضة.