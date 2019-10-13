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الاحتفاء بالفائزين في مسابقة "ظفار بعيون طلاب المدارس"

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

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عبري - ناصر العبري

كرَّم سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي، الطلاب الفائزين بمسابقة "ظفار بعيون طلاب المدارس"، والتي نظَّمتها مدرسة العارض للتعليم الأساسي بولاية عبري، وبالتعاون مع فريق عبري للتصوير الضوئي، واستهدفت طلاب وطالبات المدارس؛ وذلك ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019.

وتأتي أهمية هذه المسابقة في موسمها الرابع في إبراز جمالية موسم الخريف والتعريف بأهمية المواقع السياحية والطبيعية في السلطنة ومحافظة ظفار خاصة، وأهمية دعم السياحة الداخلية وتطويرها وكيفية الحفاظ على هذه المواقع.

وانطلقتْ المسابقة مع بداية موسم الخريف السياحي؛ من خلال نشر وسم خاص "هاشتاج" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع صورة معبرة عن جماليات ظفار.

‏وحصل على المركز الاول الطالب ثامر بن سعيد بن علي الكثيري بمدرسة طيطام للتعليم الاساسي، فيما ذهب ‏المركز الثاني إلى الطالبة الجوري بنت ناصر الجساسي بمدرسة أمجاد عمان للتعليم الأساسي، ونال المركز الثالث الطالب عمار بن عبدالله الناصري بمدرسة أبو الدرداء للتعليم الأساسي، وفازت بالمركز الرابع الريم بنت إبراهيم الإسماعيلي من مدرسة فاطمة بنت أسد للتعليم الأساسي. أما المركز الخامس فذهب إلى مريم بنت هلال العبرية من مدرسة منبع العلم للتعليم الأساسي، وفازت بالمركز الخامس مكرر الطالبة العنود بنت ناصر المعمرية من مدرسة هاجر أم إسماعيل للتعليم الأساسي.

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