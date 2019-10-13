مذكرة تعاون في ختام زيارة وفد "غرفة البريمي" لأوكرانيا

البريمي - سيف المعمري

قال زاهر بن محمد الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي في ختام برنامج زيارة الوفد التجاري العماني إلى جمهورية أوكرانيا إن الزيارة حققت أهدافها وفتحت آفاقا للتعاون بين ممثلي القطاع الخاص في الجانبين، وساهمت في تكوين رؤية واضحة لدى أصحاب الأعمال حول الوضع الاستثماري والاقتصادي والفرص المتاحة في الجمهورية الأوكرانية؛ لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والسياحية والتعدينية. ونقل أعضاء الوفد لنظرائهم الأوكرانيين معلومات حول أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في السلطنة إلى جانب تسليط الضوء على التسهيلات والمزايا المتاحة للمستثمر الاجنبي.

وكان الوفد في ختام برنامج زيارته قد زار محافظة كوركس واطلع على مجالات الاستثمار بالمحافظة بحضور سعادة ايغر چوك محافظ كوركس، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلي عن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها المحافظة والخطوات الإجرائية اللازمة لإقامة المشاريع والشراكات بين المستثمرين.

وزار الوفد التجاري للفرع غرفة تجارة وصناعة ريفنا بالمنطقة الغربية بجمهورية أوكرانيا وعقد لقاء بحضور نيكلاي يرشوك رئيس غرفة ريفنا وسعادة باريس ديتساك عضو مجلس الشعب الأوكراني وعبدالله بن حمد البرواني الممثل الرسمي لغرفة تجارة وصناعة أوكرانيا لدى السلطنة.

واستعرض اللقاء مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة وتضمن اللقاء عرضا مرئيا حول الفرص الاستثمارية في محافظة ريفنا وتسليط الضوء على كبرى المشاريع في قطاعات الصناعة والامن الغذائي والتعدين بالمحافظة.

وشهد اللقاء التوقيع على مذكرة تعاون بين فرع الغرفة بمحافظة البريمي وغرفة تجارة وصناعة ريفنا، ووقعها عن الفرع زاهر الكعبي فيما وقعها عن غرفة ريفنا نيكلاي يرشوك بهدف تعزيز التعاون في مجالات تبادل الوفود التجارية وتنظيم زيارات رجال الأعمال بين البلدين والعمل على بذل الجهود الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.