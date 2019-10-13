اتهام إيراني لـ 3 دول عربية بشأن الهجوم الصاروخي على ناقلة النفط

طهران – الوكالات

اتهمت إيران، اليوم الأحد، دول مصر والسعودية والسودان، بتجاهل استغاثة ناقلة نفطية تابعة لها قالت إنها تعرضت لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر.

ونقلت وكالة (إيرنا) عن مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أن "ناقلة النفط الإيرانية (سابيتي) وجهت من البحر الأحمر نداءات استغاثة إلى السعودية ومصر والسودان، لكنها لم تتلق استجابة"، مضيفة أن "عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الناقلة يعتبر انتهاكا للأعراف والقواعد الدولية والمبادئ الإنسانية".

ونفت المؤسسة ما أعلن عنه حرس الحدود السعودي، أمس السبت، حول اتصاله بالناقلة.