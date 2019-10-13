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رواد أعمال عمانيون يزورون معرضين في تركيا

الأحد 13 أكتوبر 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

رواد أعمال عمانيون يزورون معرضين في تركيا

مسقط - الرؤية

زارَ عددٌ من رواد الأعمال العُمانيين معرضَ تقنيات ومنتجات وآلات الألمنيوم، والمعرض الزراعي بالمركز التجاري العالمي للمعارض في مدينة أسطنبول بجمهورية تركيا.

وتعدُّ هذه المعارض في دورتها السادسة من أكبر التجمعات التجارية على مستوى العالم؛ حيث تضمُّ أكثر من 300 شركة تجارية من مختلف القطاعات في مجال الزراعة وقطاع الألمنيوم؛ بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع الألمنيوم. ويستضيف المعرض الشركات التي تبحث عن الجودة على مستوى عال في قطاع الألمنيوم والقطاع الزراعي. وركز معرض الألمنيوم على المواد الخام والمنتجات المعدنية الأولية والمنتجات نصف الجاهزة، ومسحوق تعدين ومنتجات صب الرمل...وغيرها.

واطَّلع رواد الأعمال العُمانيون في معرض الزراعة والثروة الحيوانية على المعدات الزراعية والحيوانية المتطورة وأنواع الاسمدة والمبيعات الحشرية المستخدمه للقضاء على الآفات، إلى جانب التعرف على الشركات الموردة التي يمكن التعامل معها في عمليات التصدير والاستيراد.

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