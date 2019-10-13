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بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

الأحد 13 أكتوبر 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

 

 

الرياض - الوكالات

وثق مواطن سعودي حادث ارتطام مركبة بأحد الجمال السائبة بإحدى الطرق في السعودية.

وكان المواطن لحظة التقاط الفيديو يوثق عبور الجمال للطريق والذي يؤثر على سلامة السيارات المارة، ويوضح كيف أنه تلافى الاصطدام بها.

وفي نفس السياق، عبر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم لإهمال بعض ملاك الإبل إبعادها عن الطرق، الأمر الذي يتسبب بخسائر في الأرواح، إضافة إلى الخسائر المادية والإعاقات الناجمة عن هذا النوع من الحوادث.

وطالبوا بفرض عقوبات مشددة على ملاك الإبل المهملين لجوانب السلامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً العام الماضي يلزم ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

في حين كشفت إحصائية رسمية لوزارة النقل عام 2018 أن الحوادث الناتجة عن الحيوانات السائبة بلغت 355 حادثاً تسببت بوفاة وإصابة 287 شخصاً.

 

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