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بالفيديو.. إعصار "هاجيبيس" يقتل 18 في اليابان

الأحد 13 أكتوبر 2019 01:08 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. إعصار "هاجيبيس" يقتل 18 في اليابان

طوكيو - الوكالات

أفاد التلفزيون الياباني اليوم الأحد بأن حصيلة ضحايا إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان أمس السبت، ارتفعت إلى 18 قتيلا على الأقل، وسط أنباء عن عشرات المفقودين وأكثر من مئة مصاب.

وذكرت وكالة "كيودو" في وقت سابق من اليوم أن عدد المفقودين لا يقل عن 16 شخصا، بينما تعرض 125 آخرون لإصابات جراء الإعصار.

بدورها، تحدثت قناة TBS التلفزيونية عن فقدان 22 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين.

وكان "هاجيبيس" قد ضرب مساء السبت جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وشبه جزيرة إزو الواقعة غرب العاصمة طوكيو، مصحوبا بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة.

وكانت سرعة الرياح في طوكيو تبلغ 41,5 متر في الثانية، ما يكفي لقلب شاحنة، ناهيك عن اقتلاعها الأشجار والأعمدة الكهربائية.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو نصف مليون منزل في منطقة طوكيو السبت، إضافة إلى قطع إمداد المياه عن نحو 14 ألف منزل.

وشل الإعصار حركة النقل في منطقة طوكيو الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع وألغيت رحلات جوية وبحرية وعلق العمل في شبكات المترو.

ويضرب نحو عشرين إعصارا اليابان كل سنة، فقبل "هاغيبيس"، أدى الإعصار "فاكساي" إلى مقتل شخصين على الأقل في بداية سبتمبر وتسبب بأضرار جسيمة في شيبا شرقي طوكيو، وتضررت أو دمرت 36 ألف منزل وحرمت منازل كثبرة من الكهرباء لأسابيع.

 

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