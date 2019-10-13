العاهل السعودي يوافق على نشر قوات أمريكية

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الرياض- رويترز

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده أقرا نشر تعزيزات إضافية أمريكية للقوات والمعدات الدفاعية بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية بالمملكة الشهر الماضي.

كانت الولايات المتحدة أعلنت نشر نحو 3000 جندي في السعودية بينها أسراب من الطائرات المقاتلة وقوة استطلاع جوي وقوات دفاع جوي وسط تصاعد حدة التوتر مع إيران الخصم اللدود للسعودية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السعوديين وافقوا على تمويل عملية نشر القوات. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي في إطار العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية“.