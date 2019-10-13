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صمت صارخ

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

صمت صارخ

 

سعيد الصقلاوي| مسقط

نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب ورئيس الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء

***

صارخٌ بينهمْ

صارخٌ حولهمْ

صارخٌ عندهمْ

                        صارخٌ

                                 صارخٌ

لا أذنٌ تسمعهُ

لا عينٌ تتبعهُ

لا قلب يودعهُ

                       هجروهْ

 

أطرق في المجهولِ

في الزمن المطلولِ

في العلّةِ و المعلولِ

في الفاعل والمفعولِ ِ

في العرض وفي الطولِ

يتلبّس وحدتهُ

ويساير غربتهُ

ويسائل نظرتهُ

                          جهلوهْ

 

 

فمه مفتوحٌ...

             صمتٌ ينخرهُ....

            وهواءٌ يمخرهُ ....

            وغيابٌ يحفرهُ...

 

التفتوا

        للصوت الساكتِ

واندهشوا

       للنظر  الباهتِ

والتجئوا

       للوقت الفائتِ

                   وانتبهوا...

                         بيقينٍ

                             سمعوهْ.

 

قد سردته الدهشةُ

وأضاءته  الحكمةُ

                    في  جوهرها

                                   عرفوهْ.

 

 

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