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ليلى في العراق

الأحد 13 أكتوبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

ليلى في العراق

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

قال: ليلى سجينة بالعراق

قلت: كلا فقيدها في انعتاقِ

//

سوف تنجو من الهزيع وإنّي

أرقب الآن فجرها باشتياقِ

//

حسبُ ليلى قيامة الأرض ضجّت

فاستفقنا وجرحها في المآقي

//

حسبها الضاد حمحمت ثمّ أرخت

قيدَ علْجٍ محكّمِ الإطباقِ

//

وهممنا إلى الصراط ولكنْ!

لا مفازٌ بدون بذلٍ مُراقِ

//

قرّبوا شعلة النضالِ فإنّي

أكره الحشرَ ناكصَ الميثاقِ

//

قرّبوا شعلة النضال وإلاّ

ألزم الدهرَ ماكثا في احتراقِ

//

قربوها وقاموا الريح سدّا

في التحامٍ فلا تُرى باختناقِ

//

قربوها لتضمنوا الفوز إمّا

تتهاوى هياكلُ الفسّاقِ

//

وأقيموا على العروبة حصنا

لاتمرّ العلوج إثر اختراقِ

//

إنّ جدي الحسين مني ومنكم

عربيٌّ منزّه عن نفاقِ

//

ثائرا عاش باذلا من عروقٍ

سقت الأرض من دمٍ مهراق

//

عاشقٌ ثائرٌ ولاشيء أرضى

غير ليلى وعزّها في العراق

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