ليلى في العراق

د. ريم سليمان الخش| باريس
قال: ليلى سجينة بالعراق
قلت: كلا فقيدها في انعتاقِ
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سوف تنجو من الهزيع وإنّي
أرقب الآن فجرها باشتياقِ
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حسبُ ليلى قيامة الأرض ضجّت
فاستفقنا وجرحها في المآقي
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حسبها الضاد حمحمت ثمّ أرخت
قيدَ علْجٍ محكّمِ الإطباقِ
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وهممنا إلى الصراط ولكنْ!
لا مفازٌ بدون بذلٍ مُراقِ
//
قرّبوا شعلة النضالِ فإنّي
أكره الحشرَ ناكصَ الميثاقِ
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قرّبوا شعلة النضال وإلاّ
ألزم الدهرَ ماكثا في احتراقِ
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قربوها وقاموا الريح سدّا
في التحامٍ فلا تُرى باختناقِ
//
قربوها لتضمنوا الفوز إمّا
تتهاوى هياكلُ الفسّاقِ
//
وأقيموا على العروبة حصنا
لاتمرّ العلوج إثر اختراقِ
//
إنّ جدي الحسين مني ومنكم
عربيٌّ منزّه عن نفاقِ
//
ثائرا عاش باذلا من عروقٍ
سقت الأرض من دمٍ مهراق
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عاشقٌ ثائرٌ ولاشيء أرضى
غير ليلى وعزّها في العراق