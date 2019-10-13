إسراء عبوشي | فلسطين
طيفك يستوطن ذاكرتي
يًجلي أوجاع روحي
ويتوه بي في مركب
تقوده الريح
وسواء وصلت أم هلكت
***
سأبقى غافية في حضن المحال
تهدهدني أمواج تصنعها يداك
أنت مدى وأنا جسرك
أغمض عيوني
على جفاف العالم
وطيفك يكفيني
***
عندما تقف على الشاطيء
تذكر أنك وذاكرتي توأمان
وفي عينيك
انعتاق فجري وليلي
وميلاد النهار
***
قدمي تمشي إليك
والسوى في عينيّ
سراب.
في الدرب
مدينة من زئبق
وبحر من هلام
فبدد الظلام عن وجهك
وما يعتريه من الضباب
في الشرق وفي الغرب
مهما ارتفعت الريح
وابتعد البحر
وانحرف الشراع
مالي بديل عن سواك