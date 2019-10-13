إنشاء عدد من مراكز الانتخاب الموحدة بانتخابات الشورى

مسقط - الرؤية

أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قراراً وزارياً رقم 152/2019، بإنشاء عدد من مراكز الانتخاب الموحدة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وحدد القرار بأن تكون المراكز الموحدة بمحافظة مسقط في ولاية بوشر بمدرستي العلا للتعليم الأساسي (للناخبين) وثريا بنت محمد البوسعيدية للتعليم الأساسي (للناخبات)، ويحق لناخبي ولايات محافظات ظفار ومسندم والوسطى الإدلاء بأصواتهم فيها. وفي محافظة ظفار بولاية ثمريت ستكون مراكز الانتخاب الموحدة بمدرستي جابر بن حيان للتعليم الأساسي (للناخبين) وثمريت للتعليم الأساسي (للناخبات) ويصوّت بهما ناخبو ولايات محافظات مسقط ومسندم والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى. وحدد القرار مدرستي أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي (للناخبين) ومسندم للتعليم الأساسي (للناخبات) في ولاية خصب بمحافظة مسندم، لناخبي ولايات محافظات مسقط وظفار والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى.

وفي محافظة الداخلية بولاية أدم سيكون مركز الانتخاب الموحد بمدرسة أدم للتعليم الأساسي للبنين (للناخبين والناخبات)، ويدلي فيه ناخبو ولايات محافظات ظفار ومسندم والبريمي وشمال وجنوب الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة، بينما ستكون مدرسة هيماء للتعليم الأساسي (للناخبين والناخبات) بولاية هيماء في محافظة الوسطى مركزاً موحداً لناخبي ولايات محافظات مسقط وظفار ومسندم والبريمي والداخلية وشمال وجنوب الباطنة وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة.

ويجري التصويت في مراكز الانتخاب الموحدة يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.