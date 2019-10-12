الصين تتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع أمريكا

واشنطن – رويترز

اتفقت الصين والولايات المتحدة على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة يشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية تفادياً لتهديدات بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

والاتفاق الجزئي الأولي هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الجانبين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية وسيستغرقان ما يصل الى 5 أسابيع لجعل الاتفاق مكتوبا. وكان يتحدث بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين إن ترامب وافق على عدم المضي قدماً في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضاعة صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار والتي كان من المفترض أن يبدأ سريانها يوم الثلاثاء. لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قال إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الرسوم التي من المزمع أن يبدأ سريانها في ديسمبر.