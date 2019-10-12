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"نيسان باترول 2020" تصل السلطنة بمواصفات أكثر تطورا

السبت 12 أكتوبر 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

"نيسان باترول 2020" تصل السلطنة بمواصفات أكثر تطورا

مسقط - الرؤية

كشفتْ "نيسان" عُمان -من شركة سهيل بهوان للسيارات- النقابَ عن نسخة سيارة "نيسان باترول" 2020 الجديدة التي خضعتْ لتحديثات مع توفير مستويات أعلى من الرقي والراحة والأمان وتقنيات الاتصال بالعالم الخارجي. ويتَّسم طراز "باترول" الجديد بتصميمه اللافت، ومزايا الترف المعزّزة، وكذلك بأحدث تقنيات "نيسان" للتنقل الذكي. ويحافظ "نيسان باترول" الجديد على قدراته الاستثنائية في التنقل إلى أيّ مكان على الطرقات الوعرة والمعبّدة، وعلى قوّته الرائدة في فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ويعدُّ "باترول" الاسم الأقدم في تاريخ "نيسان"؛ وهو بالتالي الأبرز في تراث السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي طرحتها العلامة التجارية. وما زال المفضل لكافة العملاء الأوفياء الذين اشتروا منه قرابة 1.9 مليون سيارة منذ طرحه عام 1951.

وتتميَّز السيارة في أوساط العملاء بقدرتها على الخدمة الشاقة وإمكانية الاعتماد عليها وتصميمها الفائق ومستوى السلامة المتطور والإمكانات العالية التي تضمن أعلى مستويات الراحة، إلى جانب قدرتها على الأداء بشكل فائق على الطرق السريعة والوعرة؛ لهذا فليس من الغريب أن تحافظ على مكانتها الرائدة وسط سيارات الدفع الرباعي من نيسان.

وقال المتحدثُ باسم نيسان عمان: تحتل نيسان باترول مكانة خاصة في قلوب وعقول العملاء في سلطنة عمان والذين يقدرون الأداء الراقي حتى في أقسى الظروف، وهي سمة أصيلة في سيارات باترول. ويعد "باترول" أحد أقدم طرازاتنا وأعرقها وأكثرها رواجاً؛ حيث يمثل "نيسان باترول" الجديد ذروة الترف والقدرات الاستثنائية، والطراز الذي سيواصل توفير تجارب لافتة لعملائه الأوفياء في السلطنة. وقد اكتسب "نيسان باترول" سمعته المميزة على مرّ سنوات عدة وقد صمّم ليواجه أصعب ظروف القيادة في العالم، فهو قادر على توفير مستوى مذهل من الراحة؛ سواء كان عابرا للطرقات السريعة أو الطرق الجبلية الوعرة.

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