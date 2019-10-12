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فرع جديد للبنك الأهلي في الخوض

السبت 12 أكتوبر 2019 05:17 م بتوقيت مسقط

فرع جديد للبنك الأهلي في الخوض

 

مسقط – الرؤية

 

احتفل البنك الأهلي بافتتاح فرعه الجديد في منطقة الخوض بالسيب، برعاية حمدان بن علي الهنائي رئيس مجلس إدارة البنك وبحضور أعضاء الإدارة العليا، ويأتي افتتاح الفرع الأحدث على مستوى الفروع في إطار التزام البنك الأهلي بتعزيز تواجده بمقربة من عملائه في كافة أنحاء السلطنة، حيث يقع الفرع الجديد في بداية منطقة سوق الخوض التجارية.

وقال منير البلوشي مساعد المدير العام للفروع بالبنك الأهلي: يأتي افتتاح الفرع الجديد استكمالا لنهج البنك في تعزيز تواجده بالقرب من عملائه، حيث يعتبر الفرع الجديد من الفروع المتميزة ليخدم العديد من العملاء في ولاية السيب عامةً وفي منطقة الخوض على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن هذا التوسع يأتي ضمن استراتيجية البنك لتحديث وتطوير فروعه، لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية تلبيةً ‏لاحتياجات ‏عملاء البنك وتطلعاتهم.

ويضم الفرع الجديد قسما لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقسما للخدمات الرقمية، ومركزا لخدمة العملاء المتميزين من حَمَلَة حسابات البريميوم والحصري، وذلك بهدف منح العملاء تجربة حصرية وخاصة وفريدة من نوعها. وكجزء من استراتيجية البنك الأهلي لتطوير خدماته إلكترونياً، يضم الفرع الجديد قسما (قيد التطوير) لتنفيذ المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية. وعلى غرار فروع البنك الأخرى يتميز الفرع الجديد بحداثة تصميمه، إذ يجسد العلامة التجارية المرموقة للبنك، وكجزء من استراتيجية التحول التي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية متكاملة بدءًا من منطقة الانتظار، تم تخصيص مساحات رحبة وواسعة لانتظار العملاء وخدمتهم.

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