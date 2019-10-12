مناقشة "تأثير الصعود الصيني على آسيا والشرق الأوسط" في منتدى "صحار الدولي"

مسقط – الرؤية

نظم "صحار الدولي" النسخة الرابعة من "آراء"، منتدى رئيس مجلس الإدارة، في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم المنصات والمبادرات التي تسلط الضوء على تبادل المعرفة ومناقشة آخر التطورات والتحديات في قطاع الأعمال من أجل تطوير أفضل الممارسات والخبرات في السلطنة.

واستضافت النسخة الرابعة للمنتدى تحت عنوان "تأثير الصعود الصيني على آسيا والشرق الأوسط" جورج يو يانغ بون، أحد الشخصيات السنغافورية البارزة في مجالي السياسة والأعمال، ويشغل حالياً منصب كبير مستشاري مجموعة كاوك وكيري لشبكة الخدمات اللوجستية.

وألقى محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، كلمة افتتح بها أعمال المنتدى الذي استضاف سلسلة من النقاشات المُثيرة للاهتمام، وتم بث المنتدى مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لصحار الدولي.

واستهل جورج يو يونج بون حديثه حول "الأفكار العالمية وتأثيرها على الصعيد المحلي"، وتطرق إلى التأثيرات العالمية بما في ذلك تلك التي تشهدها الصين وما يترتب عليها من تأثيرات على المنطقة، فضلاً عن تسليطه الضوء على مواكبة التغيرات السريعة والاقتصادات المتقلبة، مما زود الحضور بأفكار نيرة ونظرة أوسع للأسواق العالمية واتجاهاتها المستقبلية.

وتلا ذلك نقاش بين جورج يونج بون يو ومحمد العارضي لتبادل للخبرات والأفكار حول التطور الذي تشهده السلطنة ودورها الرئيسي في الحركة الاقتصادية العالمية، وقبل اختتام المنتدى، تم فتح المجال للإجابة على تساؤلات الحضور إلى جانب تلك التي تمَّ استقبالها عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لصحار الدولي.

وشهد المنتدى تفاعلا بين الحضور، ومنهم أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، وعدد من الأعضاء التنفيذيين في إدارة البنك وعدد من أصحاب المعالبي والسعادة ورواد الأعمال والمسؤولين وكبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والطلاب.

وقال محمد بن محفوظ العارضي: في عالم دائم التغير، يتحتم علينا أن نكون على اطلاع جيد بآخر المستجدات، وعليه يشكل منتدى "آراء" منصة مثالية لتزويد الصعيد المحلي برؤى قيمة ومشاركات محفزة من قبل شخصيات بارزة تشارك الحضور الخبرات والمعارف والأفكار من المنظور العالمي.

وسلط أحمد المسلمي، الضوء على أهمية المنتدى وانسجامه تمامًا مع الرؤية المستقبلية لصحار الدولي. قائلا: إن السلطنة في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من الفرص الاقتصادية المحفزة التي يشهدها العالم، وبدورنا فإننا مستعدون في صحار الدولي لاغتنام كافة الفرص المتاحة إيمانًا منِّا بأهمية تمكين الزبائن من الوصول إلى أحدث التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية ومواكبتها. ومن خلال عرض ومناقشة الأفكار والتجارب الناجحة في الأسواق الأخرى في منتدى "آراء"، نسعى من أجل إلهام شبابنا للحصول على نظرة شاملة على دور السلطنة في الاقتصاد الدولي وكيفية ترجمة الأفكار إلى حقيقة على أرض الواقع، مما يحقق أفقا أوسع وسرعة أكبر وثراءً أكثر للارتقاء بمستوى الاقتصاد العماني بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية التي تشهدها الأسواق العالمية.