السبت, 12 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

حرس الحدود السعودي يكشف تفاصيل حادث ناقلة النفط الإيرانية

السبت 12 أكتوبر 2019 04:18 م بتوقيت مسقط

حرس الحدود السعودي يكشف تفاصيل حادث ناقلة النفط الإيرانية

 

الرياض – الوكالات

أوضح حرس الحدود السعودي اليوم السبت أن الناقلة الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر تعرضت لكسر نتج عنه تسرب نفطي.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، أنه "عند الساعة 11:47 من يوم الجمعة 12/02/1441 هـ تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية بجدة (Jeddah Radio) تتضمن تلقيها رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة Sabiti والتي تحمل العلم الإيراني، تُفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ"كسر"، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة".

وأضاف المتحدث: "عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز".

وتابع: "عند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء جدة الاسلامي، وعلى مسافة 64 ميلاً بحرياً عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرةً بسرعة 9.7 عقدة باتجاه 152 درجة".

وأكد حرس الحدود التزام وحرص السعودية على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 يوليو 2019

أخر تطورات احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

المزيد

14 يوليو 2019

شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

المزيد

17 يوليو 2019

الكشف عن مصير ناقلة النفط الإيرانية المفقودة في الخليج

المزيد

18 أغسطس 2019

حكومة جبل طارق ترفض مذكرة أمريكية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الإحصاء والمعلومات": منح 17 ألفا و833 قطعة أرض سكنية في السلطنة بنهاية أغسطس

الاقتصاد - محلي

تحذير للمواطنين العمانيين في اليابان مع اقتراب إعصار "مدمر"

المحليات - أخبار

"الأرصاد": فرص لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس جناح السلطنة في "إكسبو 2020"

الاقتصاد - محلي

الشرطة تكشف عن أسلوب جرمي جديد للاحتيال الإلكتروني

المحليات - شرطة

الشبيبي يكرم أبرز شركات التطوير العقاري في احتفال السلطنة بيوم الإسكان العربي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

عمان - مراسيم سلطانية

"الأرصاد": سحب ركامية وهطول أمطار على بعض المناطق

المحليات - أخبار

مثول زوجة حاكم دبي أمام المحكمة العليا بلندن

دولي - أخبار

ضبط عدد من منتهكي الحياة البرية بمحمية السرين الطبيعية

المحليات - أخبار

مرسوم سلطاني بمنح الجنسية العمانية لـ 19 شخصا

عمان - مراسيم سلطانية

قطر و"القيمة المضافة" وراء خسائر أكبر شركة ألبان في الخليج

دولي - اقتصاد

إعلان أسفل الأكثر قراءة