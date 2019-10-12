القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي يتقدم باستقالته

واشنطن - الوكالات

أعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفين ماكالينان، عن قراره الاستقالة بعد ستة أشهر من تعيينه لهذا المنصب.

وشكر ماكالينان على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الجمعة الرئيس دونالد ترامب على منحه فرصة للعمل في هذا المنصب، مشيرا إلى إحراز وزارته تقدما ملموسا خلال الأشهر الستة الماضية في تعزيز أمن الحدود.

من جانبه، أوضح ترامب في "تويتر" أن ماكالينان قرر ترك منصبه لقضاء مزيد من الوقت مع عائلته والانتقال إلى القطاع الخاص بعد سنوات كثيرة من الخدمة الحكومية، مضيفا أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي أدى "عملا رائعا".

وتعهد ترامب بإعلان اسم القائم الجديد بأعمال وزير الأمن الأسبوع المقبل

من جانبها، اعتبرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي استقالة ماكالينان "آخر مؤشر على الزعامة الفاشلة لهذه الإدارة التي فاقمت الوضع الإنساني عند الحدود وجلبت الألم والمآسي إلى حياة عدد لا يحصى من الأشخاص".