آخر تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

باريس - الوكالات

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وأنها ستخضع لجراحة في 6 نوفمبر المقبل، متمنية أن تكون الأخيرة في مشوار علاجها الذي بدأ قبل 3 أشهر.

وغردت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، "عندي عمليه يوم 6-11 في مستشفى FOSH في باريس، تعتبر العملية الرابعة منذ بدء الأزمة الصحية، إن شاء الله تكون العملية الأخيرة، اللي يحبني يدعيلي".

وعقب التدوينة، انهالت الردود على فجر السعيد، من جانب عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن حبهم لها وسعادتهم بتحسن حالتها الصحية، وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل، ومن بينهم الممثلة المصرية، أيتن عامر، التي علقت كاتبة: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يارب".

من ناحيتها، وجهت فجر السعيد رسالة شكر لكل من دعا لها بالشفاء، وكتبت في تدوينة شاركتها على "تويتر": "شكرا من كل قلبي لكل من دعالي بالشفاء، لم أستطع الرد على كل الرسائل لكثافة العدد، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانتي عندكم الله لا يحرمني من محبتكم".

وكان رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، زار فجر السعيد، في شهر سبتمبر، خلال مكوثها في المستشفى التي تتلقى علاجا فيها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة، وأنها أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس الماضي، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.