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اليابان تعتزم إجلاء 4 ملايين نسمة بسبب إعصار "هاجيبيس"

السبت 12 أكتوبر 2019 12:27 م بتوقيت مسقط

اليابان تعتزم إجلاء 4 ملايين نسمة بسبب إعصار "هاجيبيس"

طوكيو - الوكالات

دعت السلطات اليابانية 4.2 مليون مواطن لمغادرة الأماكن التي يقيمون فيها، فيما تم إجلاء 50 ألف شخص من محافظات ميه وطوكيو وشيزوكا وشيبا، وفقا لما نقلته قناة "إن إتش كي" المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات مع اقتراب إعصار "هاجيبيس" العنيف من الأرخبيل الياباني قادما من الجنوب الشرقي، حيث شبهه خبراء المناخ بإعصار "إيدا" الذي تسبب بمقتل 1269 شخصا سنة 1958.

وسيؤثر الإعصار على السواحل المطلة على المحيط الهادئ قبل أن يصل إلى العاصمة طوكيو ليلة الأحد.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وصفت الإعصار بـ"العنيف" أمس الجمعة، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة.

وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة صباح السبت مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا.

ومن المتوقع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، قد تبلغ كميتها 500 مم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو وحتى 800 مم وسط البلاد.

وألغت الشركتان الجويتان الرئيسيتان "جابان إيرلاينز" (جال) و"أول نيبون إيروايز" (آنا) مئات من الرحلات التي كانت مقررة السبت، ولاسيما على خطوطهما الداخلية.

كما ألغيت جميع الرحلات التي كانت مقررة السبت بالقطارات السريعة بين طوكيو وناغويا، وبين ناغويا وأوساكا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

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