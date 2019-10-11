بالفيديو.. لندن تسجل أغرب حادثة طيران في العالم

فوجئ المسؤولون والمسافرون في أحد مطارات لندن، بصعود رجل على ظهر إحدى الطائرات بشكل غريب ولافت للنظر، دون أن يتمكن أحد من معرفة كيفية صعوده على ظهر الطائرة، ولا كيف توارى عن أعين الموظفين والمضيفين ورجال الأمن حتى وصل إلى هناك.

وسرعان ما تمكن رجال الأمن وموظفو المطار من إنزال الرجل عن ظهر الطائرة التابعة لشركة "بريتيش إيرويز" والتي كانت متوقفة في "سيتي إيربورت" بالعاصمة لندن، ليتبين أن الرجل ليس سوى ناشط بيئي صعد إلى هناك في محاولة لتعطيل حركة الطائرة احتجاجاً على التلوث البيئي الذي تتسبب به.

كما تبين أن الرجل ناشط بيئي معروف يُدعى جيمس براون، وقد اشترى تذكرة سفر عادية حتى يتمكن من الوصول إلى هناك، واصطف مع غيره من الركاب حتى وصل إلى الطائرة كأول راكب، وهناك تسلق إلى سطح الطائرة وظل جالساً حتى أنزله رجال الأمن وموظفو المطار.