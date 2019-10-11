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انفجار في ناقلة نقط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:23 ص بتوقيت مسقط

انفجار في ناقلة نقط إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

 

عواصم - الوكالات

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الإيرانية)، صباح اليوم الجمعة، على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى حادث انفجار أصاب هیکل هذه السفينة.

تفيد الأنباء الواردة أن الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا إلى أضرار جراء حادث التفجير، مما أدى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.

يذكر أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر"، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.

 

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